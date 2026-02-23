Lưu ý khẩn ở kỳ thi đánh giá năng lực lớn nhất nước

Đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026 sẽ diễn ra ngày 5/4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố gồm: TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Thí sinh xem đề thi mẫu TẠI ĐÂY

Bài thi có 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, làm trên giấy trong thời gian 150 phút. Mỗi câu hỏi được phân bổ mức điểm khác nhau tùy theo độ khó.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2025 của Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: VNUHCM).

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần:

Tư duy khoa học (30 câu): đánh giá khả năng đọc hiểu dữ kiện, phân tích thông tin và suy luận quy luật.

Sử dụng ngôn ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh) (60 câu): kiểm tra năng lực đọc hiểu và sử dụng ngôn ngữ linh hoạt.

Toán học (30 câu): đánh giá tư duy tính toán và khả năng vận dụng kiến thức.

Theo Đại học Quốc gia TPHCM, cách phân bổ này nhằm đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi phục vụ học tập và nghiên cứu ở bậc đại học, thay vì kiểm tra kiến thức riêng lẻ theo từng môn.

Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17/4.

Thí sinh cũng cần lưu ý, đợt 2 của kỳ thi chỉ có 8 ngày đăng ký, từ 18/4 đến hết 25/4. Đợt thi này sẽ được tổ chức vào ngày 24/5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Kết quả dự kiến công bố ngày 6/6.

Hiện nay, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM là kỳ thi đánh giá năng lực có quy mô lớn nhất cả nước, được sử dụng để xét tuyển đại học.

Năm 2025, kỳ thi thu hút 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh, thành phố.

Hơn 110 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Riêng trong hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM, phương thức xét tuyển dựa trên điểm đánh giá năng lực chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.