Chuyên gia chỉ cách chia nhóm cho 15 nguyện vọng tuyển sinh 2026

Tại buổi tư vấn tuyển sinh dành cho học sinh và phụ huynh Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra ngày 7/3, PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết theo quy định hiện nay thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Dù số lượng nguyện vọng bị giới hạn nhưng thực tế cũng đủ cho thí sinh lựa chọn.

Theo ông Thắng, khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh nên chia thành ba nhóm.

Nhóm đầu là các trường top trên mà thí sinh thực sự mong muốn, với tâm lý “trúng thì học, không trúng thì thôi”.

Nhóm thứ hai là nhóm nguyện vọng cần cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với năng lực và có khả năng trúng tuyển cao.

Nhóm cuối cùng là những nguyện vọng mang tính “chắc chắn đậu” nhằm đảm bảo khả năng trúng tuyển.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng trong một chương trình tư vấn tuyển sinh (Ảnh: BKHCM).

Dẫn số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT, ông Thắng cho biết đa số thí sinh chỉ đăng ký khoảng 10 nguyện vọng trở xuống, trong khi số nguyện vọng trúng tuyển thường từ 6 trở xuống. Vì vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng khi sắp xếp thứ tự nguyện vọng.

Ông cũng lưu ý, những năm trước điểm thưởng và điểm ưu tiên được áp dụng khá rộng. Tuy nhiên từ năm ngoái, Bộ GD&ĐT đã giới hạn mức điểm ưu tiên tối đa là 3 điểm trong thang 30.

Năm nay, chỉ những thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, đủ điều kiện tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng mới được cộng tối đa 3 điểm trong thang 30.

Tại chương trình, một số học sinh cũng đặt câu hỏi với ông Bùi Hoài Thắng về việc nếu không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM thì có thể xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa TPHCM hay không.

Ông Thắng cho biết nhà trường có nhiều phương thức xét tuyển dành cho các nhóm thí sinh khác nhau.

Đối với thí sinh không có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026, trường sẽ sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để quy đổi sang điểm xét tuyển năng lực.

Cụ thể, điểm năng lực được tính bằng điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi nhân hệ số 0,75. Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi được tính từ tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển, với môn toán nhân hệ số 2, sau đó chia cho 4 và nhân 10.

Bên cạnh đó, điểm học tập THPT quy đổi được tính từ điểm trung bình lớp 10, 11 và 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển, trong đó môn toán cũng được nhân hệ số 2, sau đó nhân 10.

Thí sinh muốn tham gia xét tuyển theo phương thức này phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định, đồng thời sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT của năm 2026.

Ngoài ra, trường cũng xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam nhưng sử dụng các chứng chỉ tuyển sinh quốc tế.

Thi đánh giá năng lực có cần luyện thi?

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM, kỳ thi đánh giá năng lực được thiết kế nhằm đo lường những năng lực cơ bản cần thiết cho việc học đại học, như khả năng đọc hiểu bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tư duy logic toán học, tư duy khoa học và khả năng suy luận.

Ông cho rằng kỳ thi này không khuyến khích việc học tủ, học vẹt. Ngược lại, những thí sinh có phương pháp học tập khoa học, học đều các môn, đọc nhiều và rèn luyện khả năng suy luận logic sẽ có nhiều lợi thế khi tham gia kỳ thi.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM các năm trước (Ảnh: Hoài Nam).

Theo TS Chính, thí sinh không cần luyện thi theo kiểu “luyện đề” nặng nề, mà nên chuẩn bị về tâm lý và kỹ năng làm bài, đồng thời tham khảo các đề thi mẫu của kỳ thi do Đại học Quốc gia TPHCM công bố.

Năm nay, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM được tổ chức thành hai đợt, vào ngày 5/4 và 24/5. Đợt 1 của kỳ thi thu hút gần 140.000 thí sinh đăng ký dự thi, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Qua đó, thí sinh có thể hiểu rõ hơn cấu trúc bài thi và xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp. Điều này giúp thí sinh tự tin và thể hiện tốt nhất năng lực của mình khi bước vào phòng thi.

TS Nguyễn Quốc Chính cũng cho biết, sau nhiều năm tổ chức kỳ thi và tuyển sinh bằng kết quả đánh giá năng lực, Đại học Quốc gia TPHCM đã tiến hành phân tích dữ liệu và nhận thấy những thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi này thường có kết quả học tập tốt, thậm chí nổi bật khi vào học đại học.