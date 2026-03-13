Loạt bãi xe tư đóng cửa, sinh viên ĐH Công nghiệp TPHCM phải bỏ tiết học

Sinh viên xếp hàng vào bãi giữ xe Trường Đại học Công nghiệp TPHCM hồi tháng 9/2023 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo phản ánh của sinh viên, những ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, khu vực cổng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, lộn xộn vào giờ cao điểm.

Dù nhiều sinh viên đã chủ động đến sớm hơn giờ học 30 phút nhưng vẫn không thể vào được bãi xe của trường do quá tải.

Khi tỏa ra các bãi xe tư nhân khu vực lân cận để tìm chỗ gửi, các em tiếp tục bất ngờ khi các điểm này đều ngừng hoạt động không rõ lý do.

Tình trạng này khiến không ít sinh viên buộc phải dựng xe ngoài đường hoặc chấp nhận bỏ buổi học vì không tìm được nơi gửi phương tiện an toàn.

Khan hiếm chỗ giữ xe là vấn đề Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cần tìm hướng giải quyết trong nhiều năm qua (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 13/3, PGS.TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, cho biết nhà trường rơi vào thế bị động.

"Việc các điểm giữ xe của người dân xung quanh đột ngột dừng hoạt động khiến cả trường và sinh viên đều bất ngờ. Hiện tại, bãi giữ xe nội bộ của trường chỉ đáp ứng được khoảng 70-80% nhu cầu thực tế của sinh viên," ông Hải chia sẻ.

Với quy mô đào tạo lớn, áp lực về hạ tầng, đặc biệt là chỗ để xe tại trụ sở chính luôn là bài toán nan giải đối với ban giám hiệu nhà trường.

Để giải quyết tình trạng trước mắt và giảm tải áp lực giao thông, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã đưa ra các phương án ứng phó nhanh. Theo đó, một số môn học được chuyển sang hình thức trực tuyến (online) để giảm số lượng sinh viên tập trung tại trường cùng một thời điểm.

Tính đến ngày sáng nay, tình hình tại các bãi xe đã bắt đầu ổn định và thông thoáng hơn sau khi các biện pháp điều tiết được triển khai.

Song song đó, trường đang tích cực tìm kiếm để thuê lại các khu đất trống xung quanh làm bãi giữ xe tạm thời.

Trong thời gian tới, nhà trường cũng tiến hành sắp xếp, điều phối sinh viên sang học tập tại các cơ sở lân cận để “chia lửa” cho trụ sở chính.

Về lâu dài, PGS.TS Phan Hồng Hải cho biết nhà trường đang tìm kiếm thuê thêm trụ sở rộng rãi hơn, có sức chứa từ 5.000 sinh viên trở lên để đảm bảo môi trường học tập và sinh hoạt tốt nhất, chấm dứt tình trạng quá tải hạ tầng như hiện nay.

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Bảo và 2 cơ sở khác lân cận, quy mô đào tạo hiện khoảng 40.000 sinh viên.