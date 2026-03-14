Cô giáo đặt mã đề thi độc lạ khiến cả lớp "khóc vì nhớ mẹ"

Đề kiểm tra hút 2 triệu lượt xem

Những ngày qua, một video ghi lại tập đề kiểm tra môn Hoá học với những mã đề thi độc đáo lan truyền trên TikTok thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đề kiểm tra của cô giáo 2K2 nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Ảnh chụp màn hình).

Thay vì đặt số, giáo viên mã hoá đề thi bằng những cụm từ trong bài hát Con nợ mẹ của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung: “Nợ mẹ cả tuổi xuân vì con”, “Nợ mẹ những chăm lo tháng ngày”, “Nợ mẹ bao hy sinh”…

Video nhanh chóng vượt 2 triệu lượt xem, đạt hơn 4.000 bình luận và trên 300.000 lượt chia sẻ.

Trong phần bình luận, nhiều người trẻ bày tỏ sự thích thú trước mã đề thi đầy cảm xúc: “Vô thi ngồi hỏi đề chắc hồi khóc luôn quá.”, “Đọc cái mã đề nhớ tới mẹ có động lực làm hẳn. Mỗi tội không biết làm”, “Bao nhiêu câu hát bấy nhiêu cuộc đời”...

Video được đăng tải bởi cô giáo Phạm Thị Kim Ngân (SN 2002), giáo viên bộ môn Hóa học của Trường THPT Quỳnh Lưu 2. Cô Ngân cũng chính là chủ nhân của ý tưởng đặt tên mã đề thi “có một không hai” này.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Ngân cho biết cảm hứng đến từ một buổi tập văn nghệ cho ngày Quốc tế Phụ nữ. Vì cả buổi tập hát “Con nợ mẹ”, nên khi soạn đề kiểm tra, giai điệu và lời bài hát cứ in trong tâm trí. Thấy nội dung bài hát rất ý nghĩa, cô Ngân dùng chính những câu hát ám ảnh làm mã đề thi.

Song, đây không phải lần đầu tiên cô đánh mã đề khác lạ như vậy.

“Khi soạn đề kiểm tra, các thầy cô thường đánh số như 01, 02, 03… nhưng tôi muốn phá cách một chút. Tôi thường dùng những chủ đề học sinh hay nói với nhau thường ngày để đặt mã đề. Cách đặt mã đề này xuất phát từ mong muốn tạo sự mới mẻ, giúp các em hào hứng hơn khi làm bài”, cô giáo GenZ chia sẻ.

Theo cô Ngân, từ khi bắt đầu đặt mã đề theo cách sáng tạo, học sinh của cô thay vì lo lắng, ủ rũ, uể oải lại trở nên hào hứng trước giờ kiểm tra. Không có tiết kiểm tra nào cô Ngân đặt mã đề trùng với lần trước. Vì thế mỗi lần phát đề, học trò đều tò mò xem hôm nay cô giáo sẽ đặt tên gì cho đề thi.

“Có em còn hỏi tôi: Nhỡ lúc thi nhớ mẹ quá rồi khóc không làm bài được thì sao hả cô?”, cô giáo trẻ thích thú kể lại.

Mong ước trở thành bạn đồng hành của học sinh

24 tuổi, cô Ngân là một trong những giáo viên trẻ nhất trường THPT Quỳnh Lưu 2, tỉnh Nghệ An. Với giáo viên, tuổi trẻ có thể là một bất lợi. Chưa kể, môn Hoá học vốn ít được cảm tình của học trò do khô khan. Cô từng nghe học sinh nói với nhau: “Học môn gì cũng được, môn khác học vài tiết liền nhau cũng được, chứ đừng bắt học Hoá”.

Cô giáo Phạm Thị Kim Ngân (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, cô Ngân hiểu định kiến đó từ học trò. Thay vì chán nản, cô tìm cách để dạy Hoá khác đi.

Để làm cho không khí trong lớp trở nên vui vẻ hơn, cô Ngân hay lấy những nội dung trên TikTok để áp dụng vào tiết học hoặc quay video khuấy động không khí với học sinh. Nhiều video của cô lên xu hướng trên mạng xã hội.

Cô Ngân cũng nhận ra, lợi thế của mình chính là không có khoảng cách thế hệ với học trò, do đó cách nói chuyện, cách truyền đạt cảm xúc dễ gần với học sinh hơn.

Vào đầu tiết học, giáo viên thường kiểm tra lại kiến thức cũ của học sinh. Nếu có em chưa chuẩn bị bài, thay vì trách phạt, cô Kim Ngân cho các em cơ hội trả bài vào buổi học sau, nhưng kèm theo một “nhiệm vụ” đặc biệt, như viết một bài văn ngắn có chủ đề “Lợi ích của việc học” hay “Cảm nhận của em về môn Hóa”.

“Nhiều bạn viết rất dài và rất hay, câu từ cũng rất là phong phú và đặc biệt là rất quan tâm đến cách dạy Hóa của cô giáo hay là cách cô yêu cầu trả bài môn Hóa”, cô Ngân chia sẻ.

Cô giáo trẻ mong muốn được học sinh nhớ đến như một người bạn đồng hành hơn là một giáo viên nghiêm khắc. Theo cô, ngoài kiến thức trên lớp, điều quan trọng là học sinh cảm thấy có thể chia sẻ, nhận được sự thấu hiểu từ giáo viên.

“Tôi từng có một cô giáo chủ nhiệm rất tâm lý. Không chỉ chuyện học tập mà cả chuyện cuộc sống, học sinh đều có thể tâm sự với cô. Tôi cũng muốn trở thành một giáo viên như vậy - một người bạn để các em có thể thoải mái chia sẻ và không cảm thấy áp lực khi đến lớp”, cô Ngân bày tỏ.

Minh Hạnh