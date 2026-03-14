Nam sinh điểm cao nhất Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam

Thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu, em Trần Đại Thành Danh đã đạt 27/35 điểm, trở thành thí sinh có điểm số cao nhất trong đoàn Việt Nam dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026 (APMO).

Năm 2026, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) triệu tập 22 học sinh xuất sắc trên cả nước tham dự vòng thi APMO tổ chức tại Việt Nam.

Nam sinh Trần Đại Thành Danh (Ảnh: Trường Phổ thông Năng khiếu).

Thành phần thí sinh gồm 2 học sinh từng là thành viên đội tuyển Việt Nam dự Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế 2025 và 20 học sinh đạt giải nhất môn Toán trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

Kỳ thi diễn ra ngày 10/3/2026, kéo dài 4 giờ, gồm 5 bài toán có độ khó tăng dần. Mỗi bài có thang điểm tối đa 7 điểm, tổng điểm tối đa của bài thi là 35 điểm.

Trong số các thí sinh tham dự, Trần Đại Thành Danh đạt 27 điểm, dẫn đầu đoàn Việt Nam.

Xếp sau là hai thí sinh Phạm Đăng Nguyên, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, và Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, cùng đạt 25 điểm.

Theo kết quả sơ bộ, top 10 thí sinh của đoàn Việt Nam đạt mức điểm từ 15 điểm trở lên.

Theo quy định của ban tổ chức, 10 thí sinh có điểm số cao nhất của đoàn Việt Nam sẽ được gửi danh sách tới Hội đồng APMO quốc tế để xét xếp hạng huy chương Vàng, Bạc, Đồng, cùng các thí sinh đến từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.

Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức lần đầu vào năm 1989, nhằm phát hiện và bồi dưỡng các tài năng toán học trẻ, đồng thời tăng cường hợp tác học thuật giữa các quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Kỳ thi có hình thức thi tương tự Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế, nhưng được tổ chức đồng thời tại các quốc gia thành viên.

Năm 2026 đánh dấu việc đoàn học sinh Việt Nam quay trở lại sân chơi này sau gần 24 năm gián đoạn, đồng thời Việt Nam đảm nhận vai trò điều phối chính của kỳ thi trong giai đoạn 2026-2028.

Theo thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu, cách đây gần 30 năm, Lê Quang Nẫm, học sinh của trường, từng giành huy chương vàng APMO 1997, đây là huy chương quốc tế đầu tiên của tổ Toán Trường Phổ thông Năng khiếu.

Bên cạnh đó, cùng với em Nguyễn Trí Tường (lớp 11 Anh), Trần Đại Thành Danh cũng là hai học sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu được triệu tập tham dự vòng 2 Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, nhằm tuyển chọn đội tuyển đại diện Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, lần lượt ở môn Sinh học và Toán.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra cuối năm 2025, Trần Đại Thành Danh giành giải nhất môn Toán.

Trước đó, vào năm học 2024-2025, khi đang là học sinh lớp 11, em cũng đã giành giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán.