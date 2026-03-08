Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng

Sáng 8/3, Đại tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, cho biết, năm 2026, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng sẽ bổ sung thêm một phương thức tuyển sinh mới là xét điểm bài thi đánh giá năng lực do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức.

Cấu trúc bài thi gồm 4 phần.

Đại tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng (Ảnh: Hà Linh).

Phần 1: Toán học và xử lý số liệu (tư duy định lượng), thời gian 80 phút, gồm 50 câu hỏi (35 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn và 15 câu điền đáp án), thang điểm 50.

Phần 2: Văn học - ngôn ngữ (tư duy định tính), thời gian 55 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn, chấm theo thang điểm 50.

Phần 3: Khoa học hoặc tiếng Anh, thời gian 60 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm và điền đáp án, thang điểm 50. Ở phần này, thí sinh được lựa chọn làm bài thi khoa học hoặc tiếng Anh.

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đạt chuẩn. Bài thi được chấm tự động bằng phần mềm đánh giá năng lực, kết quả hiển thị ngay trên màn hình sau khi thí sinh hoàn thành bài hoặc hết thời gian làm bài.

Tổng điểm bài thi 150 điểm, mỗi phần tối đa 50 điểm. Kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 sẽ được các trường quân đội sử dụng kết hợp với các phương thức xét tuyển khác.

Nhiều thí sinh băn khoăn về kỳ thi riêng của khối trường quân sự (Ảnh: D. Khang).

Thời gian dự kiến tổ chức thi vào tuần thứ ba của tháng 6, tại ba địa điểm: Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, để dự tuyển vào các trường quân đội, tất cả thí sinh nam và nữ đều phải tham gia sơ tuyển, đạt sức khỏe loại 1 hoặc loại 2. Thời gian sơ tuyển ngày 10/2-15/4.

Thí sinh ngoài quân đội tham gia sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp xã, phường, đặc khu; quân nhân đang tại ngũ sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

Để đủ điều kiện dự tuyển, thí sinh phải đáp ứng bốn tiêu chuẩn: Chính trị, văn hóa, sức khỏe và độ tuổi. Trong đó, thí sinh không quá 21 tuổi, riêng quân nhân đã xuất ngũ không quá 23 tuổi.

Năm 2026, 23 học viện và trường sĩ quan trong quân đội tham gia tuyển sinh với 5.420 chỉ tiêu đào tạo đại học và cao đẳng hệ quân sự, tăng khoảng 1.000 chỉ tiêu so với năm 2025.

Các cơ sở đào tạo gồm nhiều học viện và trường sĩ quan chủ lực như: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Học viện Hải quân, Học viện Phòng không - Không quân, Học viện Biên phòng, Học viện Khoa học quân sự cùng các trường sĩ quan như Lục quân, Chính trị, Công binh, Pháo binh, Thông tin, Tăng thiết giáp, Không quân.

Năm 2025, các trường quân đội sử dụng ba phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.