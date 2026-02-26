Sự thật bài tập Tết gây “náo loạn” mạng xã hội của sinh viên ĐH Quốc gia

Các đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh loạt sinh viên tập thể dục, được cho là “trả bài tập” dịp Tết của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH).

Trả lời phóng viên Dân trí trưa nay, ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Phòng Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thể chất & Thể thao, thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, ông rất bất ngờ khi thuật toán tìm kiếm đã khiến các clip trên “nổi như cồn” trên mạng xã hội hôm nay.

Ông đính chính, đây không phải video trả bài tập về nhà dịp Tết như mạng xã hội đăng tải.

Hình ảnh sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội tập thể dục bất ngờ nổi như cồn trên mạng xã hội (Ảnh: Từ clip).

Thực tế nhà trường có đội ngũ thầy cô chuyên môn, quay khoảng 40 clip chuyên nghiệp với tất cả các bộ môn, từ cầu lông, bóng chuyền…, để sinh viên toàn bộ khối ĐH Quốc gia tự học tại nhà dịp Covid-19.

Sau này, các clip trên được đưa về trường để giao cho sinh viên tham khảo và tự thực hiện một số động tác trước khi lên lớp. Sau khi lên lớp, giảng viên sẽ kiểm tra bài học đã giao để chỉnh sửa lỗi kỹ thuật cho sinh viên.

“Các em vẫn học các bài tập này trực tiếp tại trường, không phải học trực tuyến.

Chúng tôi nghĩ, tương tự việc học ngoại ngữ, cách giao bài trước khi diễn ra bài học sẽ giúp sinh viên chủ động từ trước. Sau khi lên trường, dưới sự hướng dẫn của giảng viên, các em sẽ thực hiện các động tác nhanh và thuần thục hơn”, ông Sơn nói.

Sau khi lên lớp học trực tiếp, các giảng viên có chuyên môn sẽ chỉnh sửa kỹ thuật cho sinh viên (Ảnh: Từ clip).

Trước đó, sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội được trải nghiệm một số bộ môn như: cưỡi ngựa, bắn cung, đi cà kheo, ném còn…

Đây là các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian..., được đưa vào môn Giáo dục thể chất để sinh viên lựa chọn trong quá trình học.

Đặc biệt, ĐH Quốc gia Hà Nội chính thức đưa bộ môn Võ cổ truyền vào giảng dạy cho sinh viên trong chương trình Giáo dục thể chất.

Nhà trường cũng tổ chức hoạt động thể dục thể thao theo mô hình Câu lạc bộ cho sinh viên toàn ĐH Quốc gia nhằm phát triển năng lực sở trường, tạo hứng thú, duy trì thói quen tập luyện thường xuyên cho sinh viên.