Dự án "Nuôi em" chưa thanh toán hơn 1 tỷ đồng cho học sinh Đắk Lắk

Ngày 26/1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk, đơn vị đã có văn bản phản hồi việc "Hàng nghìn học sinh chưa được dự án "Nuôi em" thanh toán tiền ăn".

Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, những năm trước, dự án "Nuôi em" được nhóm tình nguyện triển khai trực tiếp đến UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các địa phương chỉ đạo các trường học làm việc trực tiếp với nhóm tình nguyện mà không thông qua Sở GD&ĐT.

Học sinh tiểu học tại Đắk Lắk được dự án "Nuôi em" tài trợ suất ăn bán trú (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bước sang năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp trực tiếp với nhóm tình nguyện để cung cấp danh sách học sinh, số lượng suất ăn và kinh phí hỗ trợ.

Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 12/2025, nhóm tình nguyện chưa thực hiện việc chi trả tiền ăn theo cam kết, dẫn đến việc nhiều trường phải mua chịu thực phẩm để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Trước thực trạng này, ngày 15/12/2025, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã có công văn yêu cầu rà soát, thống kê tình hình triển khai dự án "Nuôi em" trên toàn tỉnh.

Kết quả cho thấy, trong năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 1.927 học sinh tại 23 trường được dự án "Nuôi em" tài trợ suất ăn (16 trường mầm non, 4 trường Tiểu học và 3 trường THCS).

Sở GD&ĐT thông tin, tổng số tiền các trường đã nhận được đến nay là hơn 68 triệu đồng. Trong khi đó, số tiền dự án chưa thanh toán tính đến hết tháng 12/2025 lên tới hơn 1,08 tỷ đồng.

Phần lớn các trường chưa nhận được kinh phí hỗ trợ trong các tháng 9, 10, 11 và 12/2025. Chỉ một số ít trường được chi trả một phần tiền trong tháng 9 và 10/2025.

Trước tình hình trên, Sở GD&ĐT Đắk Lắk kiến nghị dự án "Nuôi em" chi trả đầy đủ số tiền còn thiếu cho các cơ sở giáo dục. Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường liên quan quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho những trường đã ứng trước kinh phí để đảm bảo bữa ăn cho học sinh trong thời gian qua.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẳng định, dự án "Nuôi em" là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, đặc biệt đối với học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk mong muốn dự án tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các suất ăn cho học sinh dân tộc thiểu số trong thời gian tới, bảo đảm quyền lợi và điều kiện học tập của các em.

Như Dân trí phản ánh, tại Đắk Lắk, dự án "Nuôi em" tài trợ mỗi suất ăn với mức 8.500 đồng/học sinh. Với số tiền này cùng với sự đóng góp của phụ huynh đã giúp học sinh cải thiện dinh dưỡng trong các bữa ăn bán trú và nội trú.

Mỗi bữa ăn, học sinh đều được gắn biển tên để nhà trường quản lý, chụp lại hình ảnh phục vụ cho việc thanh toán tiền từ dự án "Nuôi em". Theo thỏa thuận, sau khi trường tổ chức các suất ăn trong 2 tháng sẽ được dự án này chi trả lại tiền ăn.

Tuy nhiên, thời gian qua, dự án "Nuôi em" gián đoạn việc thanh toán tiền suất ăn khiến nhiều trường học nợ tiền thực phẩm từ các đầu mối cung ứng.