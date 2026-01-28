TPHCM: Chỉ đạo khẩn vụ nghi "hô biến" thịt hết hạn vào suất ăn trường học

Học sinh Trường Tiểu học Tân Quy sử dụng suất ăn bán trú vào trưa 28/1 (Ảnh: Hoài Nam).

Theo loạt phóng sự điều tra độc quyền mang tên “Sự thật phía sau những suất cơm học đường: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!” được đăng tải trên Báo Dân Việt, nhiều hình ảnh nghi vấn thịt đã hết hạn sử dụng vẫn được đưa vào chế biến bữa ăn cho học sinh với quan niệm không thối là còn dùng được.

Thậm chí, một số hình ảnh cho thấy có sự mập mờ giữa nhãn mác bao bì và thực đơn thực tế. Cụ thể, nguyên liệu được cho là thịt trâu đông lạnh nhưng lại được chế biến thành thịt bò trong khẩu phần của học sinh.

Video cũng ghi lại không gian chế biến thịt không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm.

Thông tin được đăng tải sau quá trình phóng viên thâm nhập thực tế tại một công ty đang cung cấp suất ăn cho nhiều trường học có trụ sở tại huyện Nhà Bè (cũ).

Đây là những thông tin gây lo ngại về quy trình kiểm soát đầu vào và tính minh bạch của các đơn vị cung cấp suất ăn bán trú hiện nay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 28/1, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết đã yêu cầu các phòng ban chuyên môn phối hợp tiến hành kiểm tra ngay vụ việc để xác minh tính xác thực của sự việc. Việc rà soát này nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và chấn chỉnh công tác quản lý tại các bếp ăn trường học.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Đức Trí, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, nơi có trường học được báo chí phản ánh sử dụng dịch vụ của công ty này, cho biết phía chính quyền đang yêu cầu các trường rà soát báo cáo nhanh. Trên cơ sở đó, phường sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp cụ thể.

An toàn thực phẩm trong trường học là vấn đề đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe học sinh. Hồi giữa tháng, phụ huynh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) qua kiểm tra quy trình, công đoạn tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh cũng phát hiện 90kg sườn heo đông lạnh, nghi kém chất lượng được nhà cung cấp giao cho tại bếp ăn của trường.

Sở GD&ĐT TPHCM mới đây cũng đã triển khai đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn quy định mới yêu cầu tăng cường quản lý bữa ăn học đường, bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và vệ sinh môi trường trường học theo hướng dẫn mới đây của Bộ Y tế .