Vụ giáo viên bị "nợ" hơn 38 tỷ đồng dạy thêm: Xã không có tiền chi trả

Ngày 27/1, ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã có công văn gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh này bố trí kinh phí để thanh toán dứt điểm chế độ dạy thêm giờ cho giáo viên bị tồn đọng nhiều năm qua để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho đội ngũ nhà giáo.

Toàn tỉnh có 38 xã, phường chưa thanh toán hơn 38 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ cho giáo viên từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.

Nhiều giáo viên tại Đắk Lắk chưa được thanh toán tiền dạy thêm giờ (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Mới đây, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường cân đối từ nguồn ngân sách địa phương bố trí cho các cơ sở giáo dục trực thuộc để trả nợ dứt điểm số tiền dạy thêm giờ còn nợ của giáo viên qua nhiều năm.

Trong trường hợp không có khả năng cân đối kinh phí, Sở GD&ĐT đề nghị các địa phương báo cáo lại.

Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, qua tiếp nhận một vài báo cáo, hiện các địa phương không có khả năng cân đối kinh phí để chi trả cho giáo viên. Do đó, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đề nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh kinh phí để thanh toán dứt điểm số tiền còn nợ này.

Đến nay, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk chưa có công văn phúc đáp Sở GD&ĐT.

Một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xác nhận: "Chúng tôi nắm bắt thông tin về vụ việc và sẽ họp bàn trong Ban giám đốc của Sở để có hướng xử lý, thông tin lại báo chí".

Với việc tham gia dạy thêm giờ ở trường nhưng bị "nợ" tiền nhiều năm qua, không ít giáo viên bày tỏ sự hụt hẫng và mong sẽ nhận được số tiền này trước dịp Tết Nguyên đán.

Như Dân trí phản ánh, nhiều địa phương tại Đắk Lắk chưa thanh toán tiền dạy thêm giờ cho giáo viên gần 6 năm qua.

Để nắm bắt thông tin, khó khăn, vướng mắc của các địa phương, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra làm rõ và đề xuất các phương án.

Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, nguyên nhân của việc nợ tiền dạy thêm giờ là do các trường thực hiện dạy 2 buổi/ngày nhưng định mức giáo viên của nhà trường không đủ theo quy định nên một số giáo viên nhận dạy thêm giờ, chủ yếu diễn ra ở các trường tiểu học.

Trong khi đó, ngân sách nhà nước không bố trí để chi trả cho số tiết giáo viên dạy tăng thêm và kinh phí chi thường xuyên tại một số xã, phường quá thấp dẫn đến giáo viên dạy tăng giờ các đơn vị không có kinh phí chi trả.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk kiến nghị các xã, phường khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm nguyên tắc "có học sinh phải có giáo viên đứng lớp" nhưng phải phù hợp thực tiễn địa phương, không lãng phí nguồn lực giáo viên, đáp ứng yêu cầu việc dạy học 2 buổi/ngày.

Ngoài ra, Sở này cũng kiến nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí, bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên còn thiếu so với định mức quy định.

Trường hợp chưa bổ sung kịp thời biên chế giáo viên còn thiếu, kiến nghị Sở Nội vụ tham mưu tỉnh giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 111 để các cơ sở giáo dục kịp thời bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên theo quy định.