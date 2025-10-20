Vụ thịt ôi, trứng hỏng vào trường học: Hàng loạt vi phạm nghiêm trọng

Kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và UBND xã Bình Minh), nêu rõ, bếp ăn đặt tại Trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh, Hà Nội, do công ty Nhật Anh phụ trách, vi phạm nghiêm trọng về điều kiện vệ sinh và quy trình triển khai suất ăn cho học sinh.

Cụ thể, khu vực nấu ăn, chia thức ăn được bố trí chung với khu vực rửa, có nguy cơ cao gây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín. Vệ sinh môi trường kém, hệ thống cống thoát nước trong khu vực chế biến không được che kín, bị ứ đọng, bốc mùi hôi.

Một lớp học của Trường Tiểu học Cự Khê trưa 20/10 có lác đác cặp học sinh (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Nơi sơ chế, chế biến thức ăn còn có côn trùng. Mặc dù toàn trường có 1.450 suất ăn nhưng chỉ có 2 bàn inox để chia thức ăn, không đáp ứng đủ yêu cầu.

Đặc biệt theo kết luận của đoàn kiểm tra, bếp ăn của Công ty Nhật Anh đặt ở Trường Tiểu học Cự khê còn vi phạm quy trình kiểm thực. Cụ thể, nhân viên không thực hiện ghi chép sổ kiểm thực 3 bước trong ngày kiểm tra (16/10).

Với những vi phạm trên, đoàn kiểm tra lập biên bản, xử phạt hành chính công ty Nhật Anh 40 triệu đồng.

UBND xã Bình Minh sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý an toàn thực phẩm của Trường Tiểu học Cự Khê nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Học sinh tự mang cơm ăn tại lớp trưa 20/10 (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Bên cạnh những vi phạm trên, đơn vị này có một số mặt đạt được như: Có dùng nước sạch, có hợp đồng và phiếu kết quả kiểm nghiệm đạt chuẩn, trang bị dụng cụ thu gom rác thải, xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các nguyên liệu thực phẩm.

Cũng theo kết luận, tại thời điểm kiểm tra, công ty Nhật Anh đã xuất trình đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống - bếp ăn tập thể; giấy chứng nhận kinh doanh bếp ăn tập thể cho phạm vi chế biến và cung cấp suất ăn công nghiệp…

Hiện, Trường Tiểu học Cự Khê đã ban hành thông báo chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh và tìm đơn vị thay thế.

Trả lời phóng viên Dân trí chiều nay, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, việc cung cấp bếp ăn mới cần chờ thời gian bởi liên quan đến một số quy trình, trong đó đơn vị cung cấp mới cần tiếp quản hoặc thay thế cơ sở vật chất nhà bếp. Thời gian theo quy định của quy trình thay thế bếp mới ít nhất phải 15 ngày.

Mặc dù vậy, ông Việt cho hay, UBND xã đang xúc tiến nhanh quy trình để rút ngắn thời gian xuống khoảng một tuần để sớm cung cấp suất ăn cho học sinh.

Cũng theo ông Việt, trong thời gian chờ đợi bếp ăn mới, địa phương sẽ huy động bếp ăn các trường học lân cận hỗ trợ suất ăn cho học sinh Trường Tiểu học Cự Khê để phụ huynh không phải đưa đón con buổi trưa hoặc mang cơm tới lớp.

Như Dân trí đã phản ánh, sáng nay (20/10), hàng loạt phụ huynh của trường đã cho học sinh nghỉ học vì không thể đón con buổi trưa hoặc để con tự mang cơm đến lớp.

Đây là 2 phương án do nhà trường đưa ra để phụ huynh chọn lựa trong thời gian chờ đợi đơn vị cung cấp thực phẩm mới.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc vì nhà trường không có thông báo cụ thể về thời gian bếp ăn hoạt động trở lại và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.

Dân trí sẽ tiếp tục theo dõi sự việc!