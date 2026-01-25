Hy hữu việc giáo viên tiếng Anh sửa bài thi để học sinh bị... điểm thấp

Ngày 24/1, lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cho biết đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô T.T.K.N., giáo viên tiếng Anh, để phục vụ quá trình kiểm tra hành vi vi phạm quy định chuyên môn, đạo đức nhà giáo.

Trước đó, nhiều phụ huynh phản ánh cô N. có dấu hiệu sửa bài thi nhằm chấm điểm thấp cho học sinh. Nhiều bài thi bị can thiệp bằng cách thêm nét chữ, thêm từ vào câu trả lời, khiến kết quả đúng ban đầu bị thay đổi.

Hình ảnh bài thi nghi là giáo viên tiếng Anh sửa lại được lan truyền trên mạng (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam, sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã thành lập tổ kiểm tra.

Qua kiểm tra ban đầu, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh việc giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài của học sinh. Nhà trường cũng xác định cô N. có dấu hiệu vi phạm.

“Nhà trường đã tạm đình chỉ giảng dạy đối với cô N. để xác minh, đồng thời báo cáo sự việc lên UBND phường”, bà Quyên cho biết.

Theo bà Quyên, cô giáo N. đang làm bản tường trình. Nhà trường cũng mời 19 phụ huynh có ý kiến phản ánh đến làm việc và đã thông tin phản hồi ban đầu.

“Nhà trường cam kết xử lý nghiêm theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Thay mặt giáo viên, đại diện nhà trường đã gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh”, bà Quyên nói.

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, cô N. chuyển công tác về trường được 3 năm và trước đó chưa ghi nhận xảy ra sự việc tương tự. Trong quá trình làm việc với tổ xác minh, giáo viên này có biểu hiện bị ảnh hưởng tâm lý và thừa nhận đã sửa bài của học sinh, song chưa giải thích được lý do.