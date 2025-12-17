Cô giáo livestream học sinh làm bài thi cho gần 4.000 người xem gây bức xúc

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước sự việc một nữ giáo viên livestream giờ làm bài thi của học sinh ngay trong lớp học. Chỉ trong thời gian ngắn, phiên livestream này đã thu hút gần 4.000 lượt xem và nhiều bình luận trái chiều.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận của phiên livestream, một số người đã có lời lẽ đùa giỡn phản cảm đối với học sinh có mặt trong khung hình. Nhiều ý kiến cho rằng cô giáo đang xâm phạm quy chế thi và quyền riêng tư của các học sinh.

Nữ giáo viên livestream giờ làm bài thi của học sinh khiến dư luận xôn xao (Ảnh: N.V.).

“Vì sao trong phòng thi, cô giáo lại livestream các em làm bài? Nhà trường có cho phép chuyện này không? Nếu con tôi xuất hiện trong phiên livestream này, tôi nhất định sẽ yêu cầu nhà trường xử lý người phát trực tiếp”, một phụ huynh chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Vũ Văn Đố, Hiệu trưởng Trường THPT Kiệm Tân (xã Gia Tân, tỉnh Đồng Nai) xác nhận giáo viên livestream học sinh làm bài thi nói trên là cô O., một nữ giáo viên dạy môn ngữ văn lớp 11 của trường.

“Giáo viên chỉ được livestream khi tổ chức hoạt động ngoại khóa phục vụ mục tiêu phát triển năng lực của học sinh. Ngoài ra, hoàn toàn không có chuyện giáo viên được phép livestream học sinh làm bài thi. Điều này không chỉ vi phạm quy chế của nhà trường mà còn xâm phạm đến quyền riêng tư của các em”, Hiệu trưởng Trường THPT Kiệm Tân nói.

Ông cho biết nhà trường đang làm việc với nữ giáo viên để làm rõ sự việc và đưa ra hướng xử lý.

Về sự việc này, ThS Lê Anh Tú, giảng viên khoa Quan hệ công chúng – Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, cho hay, giáo viên livestream trong giờ thi là hành vi không phù hợp và tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Trước hết, việc ghi hình, phát trực tiếp trong không gian có nhiều người khi chưa được sự đồng ý của những người liên quan là hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Vấn đề này càng trở nên nhạy cảm khi đối tượng bị ghi hình là học sinh, trẻ vị thành niên chưa đủ 18 tuổi.

Bên cạnh đó, phòng thi vốn là không gian đặc biệt, chịu sự giám sát của các quy chế nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính công bằng, bảo mật và nghiêm túc của kỳ thi.

“Thực tế, từ trước đến nay, quy định của các cơ sở giáo dục đều không cho phép quay phim, chụp ảnh hay sử dụng thiết bị điện tử trong phòng thi, nhằm tránh nguy cơ lộ đề, truyền thông tin ra bên ngoài hoặc phát sinh các hành vi gian lận”, Ths Lê Anh Tú nói.

ThS Lê Anh Tú, giảng viên khoa Quan hệ công chúng – Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì vậy, việc giáo viên, người có trách nhiệm giám sát và thực thi quy chế, lại trực tiếp livestream toàn bộ phòng thi không chỉ làm suy giảm tính nghiêm túc của kỳ thi, mà còn tạo ra sự mâu thuẫn trong vai trò nêu gương của người thầy.

Trong môi trường giáo dục, đây không phải là sai sót nhỏ, bởi mức độ ảnh hưởng tương đương với những hành vi nghiêm cấm như mở đề thi trước giờ quy định, tiết lộ đề ra ngoài hay có hành vi hỗ trợ thí sinh trong lúc thi.

Từ góc độ nghề nghiệp, ông cho rằng người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải giữ gìn kỷ cương, chuẩn mực và sự công bằng. Việc nhiều giáo viên hiện nay tham gia sáng tạo nội dung trên mạng xã hội là xu hướng dễ hiểu, tuy nhiên, hoạt động này cần có giới hạn rõ ràng.