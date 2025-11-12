Vụ nữ giáo viên dùng thước đánh vào tay học sinh: Non nớt kỹ năng sư phạm

Ngày 12/11, UBND xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với nhà trường để giải quyết thông tin về việc giáo viên P.T.H.B. (SN 2003, giáo viên hợp đồng môn hóa học tại Trường THPT Anh Hùng Núp, xã Tơ Tung) dùng thước đánh học sinh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, cho hay ban đầu phụ huynh bức xúc trước hành động của giáo viên khi dùng thước đánh liên tục vào tay học sinh. Tuy nhiên, khi hiểu rõ mục đích của cô B. là muốn nhắc nhở học sinh chăm chỉ học và làm bài tập nên phụ huynh cũng thông cảm.

Nhà trường đã cho thôi việc nữ giáo viên dùng thước đánh liên tục vào tay học sinh (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo ông Sơn, Trường THPT Anh Hùng Núp nằm ở vùng đặc biệt khó khăn, đội ngũ giáo viên còn thiếu nhiều. Khi xảy ra sự việc, địa phương đã phối hợp nhà trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh để có hướng hòa giải nhằm giúp học sinh ổn định việc học tập.

Ông Nguyễn Ngọc Quản, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết cô B. là giáo viên mới ra trường nên còn thiếu kinh nghiệm sư phạm. Hành động dùng thước đánh học sinh cũng xuất phát từ mong muốn các em chăm học hơn, song không phù hợp với phương pháp giáo dục hiện nay.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Anh Hùng Núp, nhà trường đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng và phối hợp xã Tơ Tung làm việc với phụ huynh để giải tỏa bức xúc, trấn an tâm lý học sinh. Trường cũng bố trí giáo viên khác giảng dạy môn hóa cho khối 10, đảm bảo việc học tập không bị ảnh hưởng.

Nữ giáo viên dùng thước đánh liên tục vào tay học sinh (Ảnh: Cắt từ clip).

“Hành động dùng thước đánh học sinh là sai. Có trường hợp học sinh đạt điểm 9, cô cũng nhắc nhở bằng hình thức này cho thấy sự non nớt trong phương pháp giáo dục”, ông Quản nói.

Một phụ huynh bày tỏ: “Nếu các em làm sai hay học chưa tốt cần được nhắc nhở, uốn nắn bằng những hình thức phù hợp với môi trường giáo dục hiện nay. Các em đã học lớp 10 nên khi bị đánh trước lớp dễ tổn thương tâm lý. Tôi mong nhà trường có biện pháp chấn chỉnh để không xảy ra tình huống tương tự”.

Như Dân trí đã thông tin, thời gian qua, phụ huynh phản ảnh về việc giáo viên B. nhiều lần dùng thước đánh vào tay học sinh trong giờ dạy.

Theo nhà trường xác minh, nữ giáo viên và học sinh có thỏa thuận, nếu ai chưa làm bài tập sẽ bị đánh vào tay. Sau khi nhận được phản ánh, nhà trường đã họp và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô B..