Học tiếng Anh liên kết: Vì sao trường thu 150.000 đồng, trường thu 2 triệu?

Khảo sát các trường tiểu học công lập trên địa bàn các quận trung tâm Hà Nội, mức học phí cho các tiết tiếng Anh liên kết có sự chênh lệch khá lớn.

Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hà Đông cũ) thu 120.000 đồng/tháng, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (quận Đống Đa cũ), Trường Tiểu học Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm cũ) thu 150.000 đồng/tháng. Trong khi đó trường Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng cũ) thu 500.000-600.000 đồng/tháng tuỳ khối lớp, trường Lê Ngọc Hân thu 660.000 đồng/tháng với khối 1…

Không chênh lệch quá lớn nhưng giá thu môn toán tiếng Anh, tiếng Anh STEM cũng có sự khác nhau giữa các trường, dao động trong khoảng 140.000-160.000 đồng/tháng.

Học sinh Hà Nội (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, hiệu trưởng một trường tiểu học tại Hà Nội cho rằng, sự khác biệt về mức thu tiếng Anh liên kết thường chủ yếu nằm ở số tiết học.

“Trường tôi chỉ thêm 1 tiết tiếng Anh bổ trợ mỗi tuần, mức thu là 150.000 đồng. Những trường thu 500.000-600.000 đồng có thể do học 4 tiết/tuần hoặc có giáo viên nước ngoài dạy.

Cá biệt với chương trình tiếng Anh đặc thù, ví dụ như Cambridge, mức thu có thể lên đến 2 triệu đồng/tháng.

Do vậy, cần biết rõ về số tiết học, chương trình học, giáo viên đứng lớp mới đánh giá được nguyên nhân chênh lệch là do đâu”, vị hiệu trưởng phân tích.

Giải thích về lý do chỉ bổ sung 1 tuần 1 tiết tiếng Anh liên kết, hiệu trưởng cho rằng đây là mức độ phù hợp với phần lớn nhu cầu phụ huynh của trường.

Theo bà, phụ huynh có nhu cầu tăng thời lượng tiếng Anh trong nhà trường, nhưng đa số học sinh tiểu học đều đi học thêm tiếng Anh bên ngoài. Do đó, việc nhà trường sắp xếp, bổ sung tiết tiếng Anh liên kết phải căn cứ vào khảo sát nhu cầu phụ huynh.

Nếu phụ huynh có nhu cầu không lớn mà nhà trường vẫn bố trí nhiều tiết tiếng Anh bổ trợ thì sẽ gây tốn kém không cần thiết mà hiệu quả chưa chắc đã cao hơn.

Vị hiệu trưởng nói thêm, chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường sẽ thí điểm trước hết ở các trường có đủ điều kiện nguồn lực. Từ những bài học kinh nghiệm này, các trường khác mới triển khai.

“Số tiết tiếng Anh liên kết có thể sẽ tăng lên, song mức thu sẽ phải điều chỉnh, ví dụ như Nhà nước khống chế giá trần để việc học tiếng Anh trong nhà trường không trở thành gánh nặng tài chính cho phụ huynh”, vị hiệu trưởng nói.

Phiếu thu tiền của 1 trường tiểu học tại Hà Nội (Ảnh phụ huynh cung cấp).

Chị Nguyễn Thị Hà (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nêu quan điểm, thành phố cần đánh giá lại chất lượng dạy tiếng Anh liên kết trong nhà trường.

Theo chị Hà, nếu tính về giá, 500.000-600.000 đồng để học tiếng Anh mỗi tháng không đắt. Nhưng mỗi tuần học sinh đều học 4-5 tiết tiếng Anh ở trường mà không thật sự hiệu quả, bố mẹ vẫn phải cho con đi học thêm tiếng Anh bên ngoài, thì đó là một số tiền quá đắt.

"Nhà trường quản lý chất lượng các tiết liên kết này như thế nào? Khi liên kết thì trung tâm cam kết gì về đầu ra với học sinh? Những điều này phụ huynh có quyền được yêu cầu khi họ phải trả tiền cho dịch vụ giáo dục", chị Hà bày tỏ.

Hiện nay, ngoại trừ giáo dục kỹ năng sống được khống chế ở mức 15.000 đồng/tiết, Hà Nội không quy định giá trần của các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục mang tính liên kết như tiếng Anh, STEM, toán tiếng Anh…

Trong khi đó, phần lớn các trường ở Hà Nội liên kết với trung tâm bên ngoài để đưa vào nhiều tiết học có tiếng Anh. Bên cạnh đó, các trường cũng tổ chức tiết học giáo dục STEM, robotics, giáo dục kỹ năng sống…, thực hiện học 2 buổi/ngày theo quy định mới.

Những hoạt động giáo dục liên kết này khiến tiền học hàng tháng của mỗi học sinh Hà Nội có thể lên đến gần 2 triệu đồng, dù không mất tiền học phí chính khoá và đã được thành phố hỗ trợ gần 60% tiền ăn trưa.

Năm học 2025-2026, thực hiện Chỉ thị 17 của Chính phủ, Bộ GD&ĐT triển khai học 2 buổi/ngày với các trường tiểu học trên toàn quốc, áp dụng theo lộ trình với bậc THCS và THPT.

Công văn 4567 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở bậc phổ thông nêu rõ: Buổi 1 là thời gian thực hiện chương trình giáo dục phổ thông với các nội dung dạy học bắt buộc nhằm bảo đảm yêu cầu cần đạt. Buổi 2 là thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, ngoài nội dung chương trình bắt buộc.

Với cấp tiểu học, buổi 2 sẽ tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục văn hóa đọc, văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ…, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh.

Nhà trường được phép sắp xếp các môn học này linh hoạt vào thời khoá biểu, phù hợp với điều kiện và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

Công văn 4567 của Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ 2 nguồn kinh phí để thực hiện học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026: một là ngân sách địa phương, hai là xã hội hoá.