Hơn 14.600 sĩ tử Cần Thơ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Sáng nay, từ 6h, phụ huynh tại Cần Thơ đã tất bật đưa con em đến các điểm thi để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên. Tại điểm thi trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều), không khí trở nên sôi động khi các phụ huynh tranh thủ đưa con đến sớm và động viên để con hoàn thành tốt phần thi.

Sĩ tử Cần Thơ sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Em Huỳnh Anh Nhi, học sinh trường THCS Chu Văn An, thi tại điểm trường THPT Châu Văn Liêm, hào hứng chia sẻ về kỳ thi: "Hôm nay em thi môn toán đầu tiên, đây là môn "tủ" nên em rất tự tin để đạt số điểm trên 9. Hiện em đã sẵn sàng cho kỳ thi và quyết tâm đậu vào trường cấp 3 mơ ước".

Nữ sinh tranh thủ ôn bài trước khi bắt đầu thi môn toán (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng tại điểm thi này, em Bảo Chi, học sinh trường THCS Chu Văn An, cho biết dù toán là môn sở trường nhưng em vẫn đến điểm thi sớm để dò bài thật kỹ trước khi thi nhằm đạt kết quả tốt nhất.

"Suốt một năm học qua, em đã dành nhiều thời gian ôn tập. Với môn ngoại ngữ chiều nay, em rất tự tin có thể đạt số điểm như mong muốn," Chi chia sẻ.

Nhiều phụ huynh đứng trước cổng điểm thi với tâm trạng lo lắng, hồi hộp chờ con thi môn toán (Ảnh: Bảo Kỳ).

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Cần Thơ diễn ra từ ngày 5 đến 7/6. Trong đó, ngày 5 và 6/6, thí sinh thi 3 môn: toán, ngoại ngữ, ngữ văn; ngày 7/6 thi các môn chuyên của trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng.

Toàn TP Cần Thơ có 14.691 thí sinh đăng ký dự kỳ thi năm học 2024-2025. Trong đó, có 77 thí sinh ngoài TP Cần Thơ tham gia thi tuyển vào trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng và trường THPT Thực hành Sư phạm thuộc Trường ĐH Cần Thơ.

Với số lượng thí sinh trên, Sở GD&ĐT Cần Thơ đã thành lập 28 hội đồng thi với 641 phòng thi. Hơn 2.000 công chức, viên chức, nhân viên được huy động để làm công tác coi thi. Lực lượng công an hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn tại các hội đồng coi thi với 86 người.