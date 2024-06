Cần Thơ "giãn" cấp đổi giấy phép lái xe vì... thiếu mực in

Liên quan đến tình trạng tồn đọng cấp giấy phép lái xe (GPLX) do thiếu mực in, ngày 4/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Cần Thơ cho biết Sở cố gắng giải quyết thông qua thủ tục đấu thầu, dự kiến sau ngày 1/8 sẽ trở lại bình thường.

Cũng theo lãnh đạo Sở GTVT Cần Thơ, mỗi ngày Sở tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ cấp đổi GPLX. Các trường hợp cần thiết được ưu tiên cấp đổi bao gồm GPLX gần đến hạn đổi, mất cấp lại, trễ hạn và giãn thời gian trả kết quả cấp mới GPLX từ các kỳ sát hạch đã tổ chức sau ngày 1/5.

Những GPLX còn mới nhưng chưa cần cập nhật thông tin có thể hoãn lại để xử lý sau.

Một cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe ở Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo Sở GTVT cho biết sẽ sớm thống kê và thông báo số liệu các hồ sơ tồn đọng với báo chí.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ đã thông báo về việc tạm thời chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX trong các trường hợp thực sự cần thiết và giãn thời gian cấp mới GPLX từ các kỳ sát hạch đã tổ chức sau ngày 1/5.

Lý do là nguồn vật liệu in GPLX của Sở dự trù từ đầu năm đã gần hết. Hiện Sở đang lập thủ tục đấu thầu để mua sắm vật liệu in và chờ hướng dẫn chi tiết từ cấp có thẩm quyền.