Buộc thôi học một nữ sinh viên ở Khánh Hòa khi sắp ra trường

Ngày 22/8, lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận nhà trường đã ban hành quyết định kỷ luật buộc thôi học đối với nữ sinh N., ngành đào tạo sư phạm toán học, do sử dụng chứng chỉ tiếng Anh TOEIC giả mạo để nộp xét tốt nghiệp vào hồi tháng 5.

"Việc buộc thôi học một sinh viên chuẩn bị ra trường là điều rất đáng tiếc, xót xa. Tuy nhiên, khi thành lập hội đồng kỷ luật và căn cứ theo quy định, mức kỷ luật phải áp dụng là buộc thôi học", lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa chia sẻ.

Ngoài việc buộc thôi học, sinh viên N. phải hoàn trả mọi tài sản mượn của nhà trường và bồi hoàn kinh phí đào tạo giai đoạn 2021-2025 là 20 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa, đây là lần đầu tiên nhà trường phát hiện sinh viên sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giả để xét tốt nghiệp.

Trước đó, nhà trường đã nhiều lần cảnh báo về việc này, đồng thời nêu rõ tất cả chứng chỉ ngoại ngữ nộp xét tốt nghiệp đều được gửi đến đơn vị cấp bằng để kiểm tra, xác thực.

Trường Đại học Khánh Hòa là trường đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Hiện trường có 2 cơ sở nằm ở phường Nha Trang và phường Bắc Nha Trang.

Trường Đại học Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, với mục tiêu phát triển giáo dục đa ngành, đáp ứng nhu cầu của địa phương và khu vực.