Hai học sinh 16 tuổi cùng lớp đạt 9.0 IELTS trong lần thi đầu tiên

TS Đỗ Thị Ngọc Chi - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Ngoại ngữ cho biết hai học sinh vừa đạt IELTS 9.0 là Trần Hoàng Lê Thành và Nguyễn Linh Chi, đang học lớp 11A9.

Điểm thành phần ở các kỹ năng Nghe - Đọc - Nói của cả Chi và Thành đều ở mức tuyệt đối. Riêng kỹ năng Viết được 8.0.

Đáng chú ý, đây là kết quả thi IELTS lần đầu tiên của cả hai em.

Trần Hoàng Lê Thành và Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 11A9 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Điểm IELTS tuyệt đối là thành tích xuất sắc nối dài của học sinh chuyên ngữ. Ba tháng trước, trường này có 4 học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối 1.600. Trong đó có hai em học cùng lớp là Nguyễn Kiều Anh và Phạm Thế Tuấn (lớp 12A1), hai em còn lại là Nguyễn Minh Thư (lớp 12A3) và Hà Bảo Trân (lớp 12A6).

Bài thi IELTS được biết đến là bài kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới dành cho những người muốn học tập, làm việc và sinh sống tại các quốc gia nói tiếng Anh. Lệ phí thi tại Việt Nam là 4.664.000 đồng.

Trong năm 2024-2025, điểm trung bình IELTS của thí sinh Việt Nam là 6.2, xếp hạng 29/40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khoảng 70% thí sinh đạt điểm từ 5.5 đến 7.0. Việt Nam hiện chỉ có khoảng 20 thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong bài thi này.

Trong khi đó, SAT là bài thi chuẩn hóa được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng trong xét tuyển đầu vào. Theo College Board, mức điểm từ 1.530 trở lên đã thuộc top 1% thí sinh có kết quả cao nhất toàn cầu. Do đó, việc đạt điểm tuyệt đối 1.600 thể hiện năng lực học thuật vượt trội, sự bền bỉ và kỷ luật trong quá trình học tập của học sinh.