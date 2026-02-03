Bỏ định mức tiết dạy bắt buộc với hiệu trưởng, hiệu phó?

Cô và trò Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được 366 ý kiến, phản biện xã hội đối với dự thảo Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Trong đó, đề xuất của Sở GD&ĐT TPHCM về việc linh hoạt quy đổi định mức tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học bằng các hoạt động chuyên môn được nhiều cơ sở giáo dục và nhà quản lý quan tâm.

Thực tế hiện nay, nhiều lãnh đạo nhà trường phản ánh họ đang rơi vào tình trạng quá tải. Với khối lượng công việc quản lý ngày càng lớn, việc phải đảm bảo đủ số tiết dạy trực tiếp trên lớp trở thành một áp lực nặng nề.

Thực tế, không ít trường hợp lãnh đạo nhà trường đã bị kỷ luật hoặc bị "tố" vì hồ sơ vẫn ghi đủ tiết dạy để hưởng phụ cấp ưu đãi nhưng thực tế lại không đứng lớp.

Trong góp ý, Sở GD&ĐT TPHCM nêu đề xuất: "Đối với quy định "tham gia dạy học theo quy định về định mức tiết dạy" đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định theo hướng linh hoạt, cho phép quy đổi định mức tiết dạy bằng hoạt động chuyên môn khác như: dự giờ, chủ trì sinh hoạt chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên, hướng dẫn chuyên môn".

Về đề xuất này, Bộ GD&ĐT đã tiếp thu và điều chỉnh trong Điều 11 của dự thảo từ việc “tham gia dạy học theo quy định về định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng” được chuyển thành “tham gia dạy học hoặc thực hiện các hoạt động chuyên môn khác và được quy đổi định mức tiết dạy theo quy định.

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, điều này sẽ áp dụng chung cho các bậc học chứ không chỉ bậc tiểu học như đề xuất của Sở GD&ĐT TPHCM.

Bên cạnh nhiệm vụ dạy tiết định mức như nêu trên, trong dự thảo thông tư, Hiệu trưởng còn có nhiều trọng trách khác, trong đó thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường.

Đồng thời, hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện công khai đối với nhà trường và xã hội theo quy định của pháp luật…

Quyền và nghĩa vụ của hiệu trưởng trong dự thảo thông tư, ngoài các quyền và nghĩa vụ của nhà giáo còn được thực hiện các nội dung quản lý giáo dục khi được phân cấp, ủy quyền; Được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định; thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

Một nhiệm vụ khác là thực hiện công khai đối với nhà trường và xã hội theo quy định của pháp luật; đối xử công bằng, bình đẳng trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

Người đứng đầu nhà trường cần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.