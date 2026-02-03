Gặp lại người yêu cũ bội bạc trong ca cấp cứu: Câu hỏi gây xôn xao ngành Y

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước câu hỏi tình huống trong một cuộc thi được cho là dành cho sinh viên khối ngành Y Dược.

Câu hỏi tình huống như sau: “Trong ca trực gặp một bệnh nhân cấp cứu. Anh/chị nhận ra đây là người yêu cũ đã từng phản bội làm anh/chị đau khổ rất lâu cho đến khi tìm được người bạn đời hiện nay. Anh/chị đã thề sẽ không bao giờ nhìn mặt người đó nữa. Trong trường hợp trên, anh/chị xử trí như thế nào?".

Câu hỏi tình huống ngành Y thu hút sự thảo luận của sinh viên, giảng viên (Ảnh: MXH).

Ngay khi được chia sẻ, tình huống này đã lập tức tạo nên nhiều luồng thảo luận sôi nổi. Không ít sinh viên thừa nhận “bị choáng” vì yếu tố đời sống được đưa thẳng vào bối cảnh cấp cứu - nơi mọi quyết định đều liên quan trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Nhiều sinh viên hóm hỉnh bình luận đây là tình huống “éo le nhất trần đời”, nhưng với các chuyên gia, đây là một bài kiểm tra tâm lý nghiêm túc về ranh giới giữa con người cá nhân và vai trò người thầy thuốc.

Theo PGS.TS.BS Hà Văn Thiệu, Trưởng khoa Y, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU), trong cấp cứu, người thầy thuốc không để cảm xúc cá nhân chi phối quyết định chuyên môn. Ưu tiên của nhân viên y tế là đánh giá nhanh, chính xác, phân loại mức độ nặng của bệnh, xử trí đúng phác đồ và đảm bảo an toàn tính mạng.

“Cảm xúc cá nhân, nếu có, cần được kiểm soát và đặt sau trách nhiệm nghề nghiệp. Cấp cứu không phân biệt mối quan hệ, chỉ phân loại mức độ nặng nhẹ. Khi đã khoác áo blouse, bác sĩ phải đặt chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp lên trên cảm xúc cá nhân”, PGS.TS.BS Hà Văn Thiệu nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, TS.BS Trịnh Tố Quyên, Phó khoa Răng Hàm Mặt (HIU), bổ sung rằng việc giữ thái độ chuyên nghiệp, khách quan chính là biểu hiện cao nhất của sự tôn trọng quyền được chăm sóc y tế công bằng của người bệnh.

Theo bà Quyên, nếu trong trường hợp bác sĩ nhận thấy cảm xúc cá nhân có thể ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn, nên chủ động báo cáo và bàn giao ca bệnh cho đồng nghiệp phù hợp.

Song, điều này chỉ được thực hiện sau khi đã xử trí ổn định tình trạng cấp cứu ban đầu, tuyệt đối không được bỏ mặc hay trì hoãn cấp cứu cho người bệnh.

Học sinh THPT tại TPHCM tìm hiểu về ngành Y (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo các giảng viên, việc đưa những câu hỏi tình huống lồng ghép yếu tố đời sống như mối quan hệ cá nhân, cảm xúc hay xung đột đạo đức vào giảng dạy không phải để “gây sốc”, mà nhằm giúp sinh viên tiếp cận sát hơn với thực tế hành nghề.

Thông qua đó, người học được rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, khả năng kiểm soát cảm xúc và đưa ra quyết định đúng đắn trong những hoàn cảnh căng thẳng, nhạy cảm.

Những tình huống như vậy còn giúp sinh viên hình thành tư duy đạo đức nghề nghiệp, hiểu rằng quyết định y khoa không chỉ dựa trên kiến thức chuyên môn, mà còn là thái độ, trách nhiệm và chuẩn mực hành xử của người thầy thuốc trước người bệnh.

Từ một câu hỏi tưởng chừng “đùa vui”, bài học cốt lõi được đặt ra là ranh giới giữa cảm xúc cá nhân và trách nhiệm nghề nghiệp trong ngành Y. Đây là một ví dụ cho thấy đào tạo Y khoa hiện đại không chỉ dừng lại ở sách vở.

Để trở thành một bác sĩ giỏi, sinh viên cần học cách đặt an toàn của người bệnh lên trên hết, kể cả khi đối diện với những vết thương lòng trong quá khứ. Tuyệt đối không được bỏ mặc hay trì hoãn cấp cứu vì bất cứ lý do cá nhân nào - đó là nguyên tắc bất di bất dịch của ngành Y.