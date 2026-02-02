Thi bác sĩ nội trú 2026: Đại học cảnh báo thông tin không chính thống

Các bác sĩ nội trú Đại học Y Dược TPHCM trong lễ tốt nghiệp năm 2024 (Ảnh: UMP).

Kỳ thi sau đại học, đặc biệt là hệ Bác sĩ nội trú, luôn được coi là cuộc đua khốc liệt nhất đối với sinh viên ngành Y.

Lợi dụng sức nóng này, thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện tràn lan các bài đăng quảng cáo về việc tổ chức lớp ôn tập tuyển sinh sau đại học, bao gồm bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và thạc sĩ.

Phía Đại học Y Dược TPHCM khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, nhà trường không có bất kỳ thông tin quảng cáo về tổ chức các lớp ôn thi đăng trên các trang mạng xã hội”.

Liên quan đến kế hoạch ôn tập phục vụ kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2026, nhà trường cho biết các thông tin chính thức sẽ được công bố trong Thông báo tuyển sinh sau đại học, dự kiến ban hành vào cuối tháng 2/2026.

Toàn bộ nội dung sẽ được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của và trên fanpage Facebook chính thức của trường.

Để tránh bị dẫn dắt bởi các thông tin sai lệch, Đại học Y Dược TPHCM khuyến cáo thí sinh chỉ theo dõi, cập nhật thông tin tuyển sinh và ôn tập từ hai kênh chính thức này để đảm bảo tính chính xác và tránh các rủi ro không đáng có.

Đại học Y Dược TPHCM nhấn mạnh cam kết minh bạch trong công tác tuyển sinh và đào tạo.

Hồi cuối tháng 1, Đại học Y Dược TPHCM công bố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển sinh sau đại học. Trong đó có những nội dung đề cập đến kỳ thi bác sĩ nội trú luôn được chú ý.

Những năm trước, thí sinh dự thi bác sĩ nội trú của trường thực hiện 4 bài thi trắc nghiệm, gồm: Tiếng Anh, môn cơ sở tổng hợp (Giải phẫu học, Sinh lý học, Hóa sinh, Y sinh học di truyền) và 2 môn chuyên ngành.

Năm 2026, lần đầu tiên nhà trường bổ sung thêm phần thi đánh giá năng lực thông qua phỏng vấn.

Với chương trình thạc sĩ, trường có hai hình thức: xét tuyển và thi tuyển. Trong đó, người học diện xét tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, thay vì bằng trung bình như trước. Trường hợp bằng loại khá, họ phải chứng minh năng lực nghiên cứu khoa học.

Nhóm đăng ký vào chương trình bác sĩ chuyên khoa I, II phải có thâm niên công tác tối thiểu 9 tháng ở chuyên ngành dự thi, ngoài các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ hành nghề.

Các minh chứng này phải được hội đồng khoa học và đào tạo của nhà trường xem xét, thông qua.

Theo nhà trường, việc sửa đổi quy chế được đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ sau đại học.