Hà Nội chính thức công bố kết quả học sinh giỏi lớp 9

Sáng nay, 22/1, học sinh Hà Nội tham gia kỳ thi học sinh giỏi thành phố đã có thể tra cứu điểm thi trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử: https://diemthi.hanoi.edu.vn.

Kết quả bằng văn bản sẽ được UBND các xã phường tiếp nhận trực tiếp tại Sở GD&ĐT trong ngày 22/1 để thông báo rộng rãi đến từng thí sinh dự thi.

Đối với những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm bài thi, Sở GD&ĐT đưa ra quy trình và mốc thời gian cụ thể như sau: Từ ngày 22 đến hết ngày 24/1, các trường phổ thông có học sinh dự thi sẽ trực tiếp tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo của học sinh theo mẫu quy định.

UBND các xã/phường có trách nhiệm lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo và gửi về Sở qua đường email trước 10h ngày 26/1.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm nay được tổ chức vào ngày 10/1. Đây là năm đầu tiên các học sinh không trải qua kỳ thi cấp quận mà chỉ thi cấp phường.