Từ học sinh trường làng, chàng trai 25 tuổi trúng tuyển ĐH số 1 thế giới

Cuộc cạnh tranh khốc liệt tại “Oxbridge”

Vũ Thành Long (25 tuổi), đang sinh sống và làm việc tại thành phố Brisbane, Úc. Anh vừa trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại Đại học Cambridge và Đại học Oxford, Anh Quốc.

Oxford và Cambridge thuộc nhóm các trường đại học lâu đời nhất và uy tín học thuật cao nhất thế giới. Hầu hết các chương trình thạc sĩ tại hai ngôi trường này đều yêu cầu ứng viên phải có bằng cử nhân đúng chuyên ngành đạt loại giỏi trở lên, điểm IELTS từ 7.5 trở lên, trong đó không kĩ năng nào dưới 7.0. Kèm theo đó là 2-3 thư giới thiệu của các giáo sư trong ngành.

Kết quả trúng tuyển của Vũ Thành Long vào Đại học Oxford (Ảnh: NVCC).

Do đó, kỳ tuyển sinh đầu vào “Oxbridge” (cách gọi tên chung cho 2 trường) là cuộc cạnh tranh của những sinh viên xuất sắc nhất trên toàn thế giới.

Đối với Oxford, Thành Long trúng tuyển thạc sĩ ngành Toán và Tài chính tính toán - một trong những ngành học cạnh tranh nhất tại ngôi trường này. Năm 2025, trong 712 hồ sơ gửi về, trường chỉ nhận 59 sinh viên.

Vũ Thành Long đang làm việc tại Úc (Ảnh: NVCC).

Đối với Cambridge, Long trúng tuyển thạc sĩ Khoa học dữ liệu chuyên sâu. Anh phải trải qua thêm một vòng phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh trước khi nhận được thư mời nhập học.

Các chương trình thạc sỹ lĩnh vực khoa học cơ bản của Đại học Cambridge và Đại học Oxford đều yêu cầu thí sinh phải có một nền tảng học thuật vững chắc, kinh nghiệm nghiên cứu tốt, và có kinh nghiệm làm việc sẽ là điểm cộng.

Thành Long đã có kế hoạch nộp hồ sơ Oxford từ đầu năm 2025. Biết trường rất quan tâm tới năng lực học thuật, Long đã học thêm bằng cử nhân Toán nghiên cứu 1 năm để bổ sung kiến thức cho bằng cử nhân Khoa học dữ liệu của mình.

Trong bộ hồ sơ Thành Long gửi tới Oxford và Cambridge, điều mà anh tự tin nhất chính là sự toàn diện nhờ việc chuẩn bị từ sớm. Long không có nền tảng Toán mạnh như những ứng viên là cử nhân Toán học cơ bản hoặc giành huy chương Toán quốc tế. Do đó, ngoài việc “cày” GPA cao, Long tham gia các trường hè về Toán học tại Úc, xây dựng dự án nghiên cứu về Toán, xin thư giới thiệu từ các giáo sư có danh tiếng, kèm theo kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn lớn của Úc.

“Mình tin sự chuẩn bị sớm đó đã giúp mình trúng tuyển vào cả 2 chương trình rất cạnh tranh tại Oxford và Cambridge”, Long chia sẻ.

Hành trình học tập nhiều ngã rẽ

Thành Long sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh. Học cấp 3 ở Trường THPT Đông Thành - một trường THPT không chuyên, nên với Long, giấc mơ du học là rất xa vời.

Năm 2018, Long thi đỗ ngành Công nghệ thông tin Việt - Nhật, Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau một năm học tập nỗ lực, Long nhận được học bổng toàn phần để học tập tại Liên Bang Nga. Sau 2 năm học tập tại Nga, Long quyết định chuyển tiếp sang Úc để hoàn thành bằng cử nhân Khoa học dữ liệu của mình.

Vũ Thành Long và bố mẹ ngày tốt nghiệp đại học (Ảnh: NVCC).

So với Việt Nam, Thành Long cho biết chương trình học ở Úc của anh có phần ngắn gọn và cô đọng hơn, tập trung nhiều vào các kiến thức, kỹ năng thực tế cho công việc. Long chỉ mất 3 năm để hoàn thành bằng cử nhân. Tuy nhiên, nếu xét về lượng kiến thức cũng như chất lượng giảng dạy, Long cho rằng nhiều trường đại học ở Việt Nam hiện nay tiệm cận với quốc tế.

Trước quan điểm cho rằng du học là con đường chỉ dành cho những gia đình có điều kiện kinh tế, Long khẳng định điều này không sai nhưng không đúng với tất cả.

“Chi phí học tập và sinh hoạt ở nước ngoài rất đắt đỏ, thế nên hầu hết các bạn du học sinh thì đều có điểm tựa kinh tế vững chắc từ gia đình. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều bạn sinh viên giỏi, có được học bổng toàn phần để du học 0 đồng, cũng như có những bạn rất nỗ lực vừa đi học vừa đi làm để trang trải chi phí”, Long chia sẻ.

Với bản thân Long, dù gia đình không khó khăn, nhưng trong quá trình học ở Úc, anh cũng đi làm thêm nhiều để bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ.

Long nhấn mạnh, du học là một cơ hội, cũng là một thử thách. Ai có điều kiện tốt hơn thì thử thách sẽ ít hơn, ai có điều kiện ít hơn thì thử thách sẽ nhiều hơn.

Vũ Thành Long đang làm chuyên viên phân tích dữ liệu tại Quantium, Úc (Ảnh: NVCC).

Vũ Thành Long đang làm chuyên viên phân tích dữ liệu tại Quantium - một trong những công ty hàng đầu về Khoa học dữ liệu tại Úc, đồng thời giảng dạy các môn học năm nhất, năm hai tại Đại học Công nghệ Queensland.

Dự kiến tháng 10 tới, Long sẽ chuyển sang Anh để bắt đầu hành trình học thạc sĩ tại Oxford. Mục tiêu lớn nhất của anh là chuyển hướng sang lĩnh vực Tài chính định lượng - ngành học đòi hỏi nền tảng rất mạnh về toán học và máy tính.

Sau khi hoàn thành chương trình, anh mong muốn được làm việc tại các công ty giao dịch tài chính định lượng hoặc ngân hàng đầu tư lớn tại London. Về dài hạn, Thành Long đặt mục tiêu trở về Việt Nam trước năm 30 tuổi để làm việc trong các ngân hàng hoặc quỹ đầu tư trong nước.