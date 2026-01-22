TPHCM: Nhà vệ sinh trường học phải dọn tối thiểu 4 lần mỗi ngày

Các trường mầm non, tiểu học, THCS phải đảm bảo dọn dẹp ít nhất 4 lần mỗi ngày (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đây là yêu cầu quyết liệt trong hướng dẫn mới nhất do Sở GD&ĐT TPHCM ban hành nhằm chấn chỉnh vệ sinh môi trường học đường.

Bên cạnh bữa ăn, vệ sinh môi trường học đường cũng là ưu tiên hàng đầu. Sở yêu cầu các trường mầm non, tiểu học và THCS phải tổ chức vệ sinh nhà vệ sinh ít nhất 4 lần/ngày. Bậc THPT và các trung tâm GDTX, nhà trường cần tổ chức vệ sinh ít nhất 3 lần/ngày.

Mỗi ca vệ sinh đều phải có sổ theo dõi, ghi rõ người thực hiện và người kiểm tra. Sở GD&ĐT yêu cầu thường xuyên bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng; xử lý kịp thời tắc nghẽn, rò rỉ; không để ruồi, muỗi, gián, côn trùng trong khu vệ sinh và khu vực công cộng của trường.

Đáng chú ý, mỗi học kỳ, các trường phải tổ chức khảo sát sự hài lòng của học sinh đối với công trình vệ sinh. Kết quả khảo sát này là căn cứ để nhà trường kịp thời khắc phục các tồn tại, không để tình trạng học sinh "sợ" nhà vệ sinh trường học.

Cùng với đó, hệ thống nước uống và nước sinh hoạt trong trường học phải đạt quy chuẩn. Nguồn nước được yêu cầu kiểm tra, xét nghiệm định kỳ; khi phát hiện không bảo đảm chất lượng, nhà trường phải có phương án thay thế kịp thời.

Các trường học cần duy trì vệ sinh khuôn viên sạch sẽ, thông thoáng (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Các trường cũng phải bố trí đầy đủ điểm rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đồng thời hướng dẫn học sinh rửa tay thường xuyên, đúng cách, đặc biệt trước và sau bữa ăn, sau khi đi vệ sinh.

Ngành giáo dục TPHCM yêu cầu các trường duy trì vệ sinh khuôn viên trường, lớp học, khu vực tập trung đông học sinh, khu bán trú, nhà ăn, căng tin; thu gom rác thải hằng ngày, không để tồn đọng; bảo đảm hệ thống thoát nước thông suốt.

Song song đó, nhà trường được khuyến khích tổ chức truyền thông, phong trào thi đua xây dựng “Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn”; giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho học sinh.