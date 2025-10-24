Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương là ứng viên giáo sư năm 2025

PGS.TS Trần Minh Điển (57 tuổi), là một trong 14 ứng viên giáo sư ngành Y học, chuyên ngành Y khoa năm 2025.

Trong sự nghiệp nghiên cứu, ông đã chủ trì và hoàn thành 20 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên; công bố 186 bài báo khoa học trong và ngoài nước, trong đó có 70 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín.

Ngoài ra, PGS.TS Trần Minh Điển còn là tác giả của 13 đầu sách chuyên ngành được các nhà xuất bản có uy tín phát hành.

Năm 2025, ông được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Trước đó, năm 2021, ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân (TTND) năm 2021; được vinh danh trong chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2024.

PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: Website bệnh viện).

PGS.TS Trần Minh Điển tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa sơ bộ (Nhi) tại Trường ĐH Y Hà Nội năm 1991, tiếp tục nhận bằng thạc sĩ Y học năm 1995 và tiến sĩ Y học năm 2010, chuyên ngành Nhi khoa.

Ông được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2014 và bổ nhiệm chính thức tại Trường ĐH Y Hà Nội năm 2015.

Ngay sau khi tốt nghiệp, ông được giao nhiệm vụ điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi. Lĩnh vực chuyên sâu của ông gồm: Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là hồi sức cấp cứu.

Năm 2011-2021, ông là Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Từ năm 2021 đến nay, ông là Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Được biết trong 836 ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 vừa được thông qua, có nhiều nhân sự giữ vị trí quản lý, điều hành ở các bệnh viện Trung ương và địa phương.

Riêng khối y tế, có ít nhất khoảng 15 ứng viên là giám đốc, phó giám đốc các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện K, Bệnh viện Mắt Nghệ An...