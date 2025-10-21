Một bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực đột quỵ ở Việt Nam là ứng viên giáo sư

PGS.TS Mai Duy Tôn, sinh năm 1976, quê ở Thanh Hoá, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai là một trong những ứng viên giáo sư ngành Y học năm 2025.

Năm 1994, ông theo học bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội, nhận bằng tốt nghiệp năm 2000.

PGS.TS Mai Duy Tôn (Ảnh: Diệu Linh).

Năm 2001, ông Mai Duy Tôn học bác sĩ nội trú chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội và được cấp bằng nội trú năm 2005.

Đến năm 2009, ông được cấp bằng thạc sĩ và năm 2013 nhận bằng tiến sĩ ngành Y học, chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Về quá trình công tác, từ năm 2004 đến nay, ông Mai Duy Tôn làm bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai.

Giai đoạn 2014-2018, ông học thạc sĩ chuyên nghành Đột quỵ tại Đại học Danube, Áo.

Từ 2019 đến 2020, ông Tôn giữ chức vụ Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai. Từ 2020 đến nay ông giữ chức Giám đốc Trung tâm Đột quỵ của bệnh viện này.

Ngoài ra, từ 2022 đến nay, ông còn là chủ nhiệm bộ môn đột quỵ và bệnh lý mạch máu não, Trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ năm 2023 đến nay, ông giữ thêm chức Chủ tịch Hội Đột quỵ thành phố Hà Nội.

TS Mai Duy Tôn được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư vào năm 2016.

Đến nay PGS.TS Mai Duy Tôn đã công bố 178 bài báo khoa học, trong đó 52 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín với 19 bài là tác giả chính (trong đó 13 bài là tác giả đầu tiên và 6 bài là tác giả liên hệ), 126 bài báo khoa học trên tạp chí ngành/chuyên ngành Việt Nam.

Ông đã xuất bản nhiều cuốn sách thuộc các nhà xuất bản có uy tín trong nước, trong đó có 2 giáo trình, 2 sách chuyên khảo, 3 sách tham khảo.

Ông cũng đã hoàn thành 14 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên. Trong đó, một đề tài cấp bộ/thành phố, một đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS.TS Mai Duy Tôn gồm đột quỵ thiếu máu não; đột quỵ chảy máu não; hồi sức đột quỵ não; xây dựng hệ thống cấp cứu đột quỵ não.

PGS.TS Mai Duy Tôn được biết tới là người đầu tiên triển khai kỹ thuật điều trị tiêu huyết khối cho bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai.

Năm 2022, ông được Hội Đột quỵ thế giới đề cử vào nhóm các cá nhân xuất sắc vì những đóng góp to lớn cho chuyên ngành đột quỵ của Việt Nam và thế giới.