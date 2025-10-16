Nữ ứng viên PGS Toán trẻ nhất nước nhận bằng tiến sĩ ở Pháp năm 26 tuổi

Năm 2025, cả nước có hai nữ ứng viên được đề nghị xét tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư ngành Toán học. Trong đó, TS Lê Hải Yến, Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, là nữ ứng viên trẻ nhất.

TS Lê Hải Yến sinh năm 1987, quê Hải Phòng, hiện là nghiên cứu viên chính tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đồng thời, bà Yến thỉnh giảng tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Học viện Khoa học và Công nghệ.

TS Lê Hải Yến, nữ ứng viên phó giáo sư ngành toán học trẻ nhất cả nước năm 2025 (Ảnh: N.T).

Bà Lê Hải Yến tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Sư phạm Toán, năm 2008.

Đến năm 2010, bà nhận bằng thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Toán ứng dụng, tại Đại học Toulouse III (Pháp).

Năm 2013, cũng tại Đại học Toulouse III, khi mới 26 tuổi, bà được trao bằng tiến sĩ Toán học, chuyên ngành Toán ứng dụng.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của TS Lê Hải Yến gồm: Tối ưu ma trận; thuật toán giải bài toán chấp nhận tách; thuật toán giải bài toán cân bằng.

Đến nay, nữ tiến sĩ đã công bố 15 bài báo khoa học và đều được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Tại Việt Nam, ngành Toán học là một trong những lĩnh vực rất hiếm gương mặt nhà khoa học nữ đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Kể từ lần phong tặng giáo sư đầu tiên năm 1956, trong gần 70 năm qua, Việt Nam mới chỉ có 3 nữ giáo sư ngành Toán học được công nhận.

Nữ giáo sư Toán học gần đây nhất là GS Tạ Thị Hoài An (sinh năm 1972), được công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2023.

Nhà khoa học nữ đầu tiên được công nhận chức danh giáo sư ngành Toán học là GS.TSKH Hoàng Xuân Sính, được công nhận năm 1980 khi bà 47 tuổi.

Người thứ hai là GS Lê Thị Thanh Nhàn, được công nhận năm 2015, khi 45 tuổi. Trước đó, bà Lê Thị Thanh Nhàn được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Toán học khi 35 tuổi, trở thành phó giáo sư trẻ nhất năm 2005.