Nữ ứng viên giáo sư Vật lý duy nhất năm 2025 học tiến sỹ tại Pháp

Bà Trần Thị Thanh Vân là 1 trong 8 ứng viên giáo sư Vật lý được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét năm 2025. Bà cũng là ứng viên giáo sư trẻ tuổi nhất và là ứng viên nữ duy nhất trong danh sách này.

Bà Thanh Vân sinh năm 1980, quê ở Bình Định, tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý ứng dụng tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM. Bà học lên thạc sỹ ngay tại trường này trước khi sang Pháp du học và lấy bằng tiến sỹ Vật lý tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lille năm 2011, ở tuổi 31.

PGS.TS Trần Thị Thanh Vân (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Sự nghiệp giảng dạy, nghiên cứu của bà gắn bó với Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM. Bà làm trợ giảng, rồi giảng viên của khoa Vật lý trong 6 năm, sau đó chuyển sang làm giảng viên khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu.

Năm 2017, ở tuổi 37, bà Thanh Vân được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu. Một năm sau đó (2018), bà được bổ nhiệm Trưởng khoa. Bà cũng kiêm nhiệm vị trí Trưởng Bộ môn Vật liệu từ và Y sinh của khoa này. Cùng năm 2018, bà được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

Bà Trần Thị Thanh Vân đã công bố 81 bài báo khoa học, trong đó có 45 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín. Bà hiện là biên tập viên điều hành khách mời số đặc biệt trên tạp chí Q1 Ceramics International của nhà xuất bản Elsevier (nhóm 25% tạp chí khoa học hàng đầu thế giới).

Các hướng nghiên cứu chính của bà Trần Thị Thanh Vân là vật liệu phát quang pha tạp đất hiếm ứng dụng trong quang điện tử và bảo mật chống hàng giả; vật liệu y sinh ứng dụng trong nha khoa, dẫn thuốc và kháng/khử khuẩn; vật liệu nano chức năng ứng dụng trong quang xúc tác, cảm biến Raman, cảm biến quang và lĩnh vực năng lượng.