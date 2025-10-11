Đoàn ô tô chen lấn với hàng trăm học sinh ở TPHCM do bảo vệ không hướng dẫn

Ngày 11/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TPHCM), cho biết, Trường THCS Lê Quý Đôn đã báo cáo vụ việc ô tô nối đuôi nhau chen lấn với học sinh trong sân trường.

Ô tô chạy trong sân trường tại thời điểm các học sinh ra về (Ảnh cắt từ clip).

Theo báo cáo, sáng cùng ngày, Phòng Văn hóa phường Bến Cát mượn cơ sở tại Trường THCS Lê Quý Đôn để tổ chức tập huấn công tác nhập liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho các cán bộ, giáo viên phụ trách của các trường trên địa bàn.

Một số người đến Trường THCS Lê Quý Đôn tham dự buổi tập huấn và lái ô tô vào trong sân trường. Đến trưa, buổi tập huấn kết thúc, những người này ra về cùng lúc với giờ tan trường của học sinh. Do không nắm nội quy, đoàn người lái ô tô ra cổng trong lúc học sinh đang đi bộ ở sân trường.

“Những ô tô này không phải của giáo viên trong trường, đây là sơ suất của nhà trường, do bảo vệ không hướng dẫn nên họ không biết. Phường đã góp ý để nhà trường rút kinh nghiệm và hướng dẫn đậu xe đúng quy định khi tổ chức các chương trình”, Chủ tịch UBND phường Bến Cát thông tin.

Như Dân trí đã đưa tin, trưa ngày 10/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video quay cảnh một số ô tô di chuyển trong sân trường khi có rất đông học sinh đi lại. Người quay video tỏ ra bức xúc và lo lắng khi các học sinh phải “chen lấn” với ô tô.

Thời điểm này, một người mặc đồ bảo vệ xuất hiện và nói đây là ô tô của sở giáo dục.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra ở Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Bến Cát. Hình ảnh được quay lúc 11h30 cùng ngày, thời điểm học sinh tan trường.

Ngay khi nắm thông tin, lãnh đạo phường Bến Cát đã yêu cầu ông Phạm Văn Sang, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, làm báo cáo và rút kinh nghiệm.