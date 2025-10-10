Xác minh đoàn ô tô chen lấn với hàng trăm học sinh trong sân trường ở TPHCM

Ngày 10/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Bến Cát, TPHCM (trước đây là TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết sẽ xác minh thông tin phản ánh các ô tô chen lấn với hàng trăm học sinh trong sân một trường học trên địa bàn.

Ô tô chen lấn với học sinh để ra cổng trường (Ảnh: Cắt từ clip).

Trưa cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn video quay cảnh một số ô tô từ trong sân trường chạy ra đường, thời điểm này có rất đông học sinh đi lại.

Người quay video tỏ ra bức xúc và lo lắng khi các học sinh phải “chen lấn” với ô tô.

Thời điểm này, một người mặc đồ bảo vệ xuất hiện và nói đây là ô tô của sở giáo dục.

“Xe của sở hay của ai cũng không được chạy như vậy, phải đợi học sinh về hết mới được chạy xe ra cổng, học sinh đông như vậy lỡ đạp nhầm chân ga thì sao”, phụ huynh bày tỏ.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra ở Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Bến Cát. Hình ảnh được quay lúc 11h30 cùng ngày, thời điểm học sinh tan trường.

Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Văn Sang, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết, nhà trường đang làm việc với cơ quan chức năng và sẽ thông tin sau.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, sáng cùng ngày, hội trường của Trường THCS Lê Quý Đôn được cho mượn để tổ chức tập huấn công tác nhập liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho các cán bộ, giáo viên phụ trách của các trường trên địa bàn và khu vực lân cận.