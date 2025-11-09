Học sinh ngồi hàng ghế đầu, cạnh Thủ tướng tại lễ khởi công trường nội trú

Sáng 9/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và 17 tỉnh, thành phố tổ chức lễ khởi công xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Chương trình được kết nối trực tiếp tại 14 điểm cầu ở 14 tỉnh, thành.

Hình ảnh các em học sinh ngồi cạnh Thủ tướng Phạm Minh Chính trong lễ khởi công xây trường (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Tại điểm cầu Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, xã Yên Khương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các em học sinh cùng thầy, cô giáo tại xã biên giới Yên Khương. Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Đặc biệt, tại khán đài diễn ra điểm cầu trực tuyến, nhiều học sinh được ban tổ chức sắp xếp ngồi ngay hàng ghế đầu, cạnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Trung ương và tỉnh Thanh Hóa, tạo nên không khí gần gũi, vui tươi, ấm áp nơi vùng biên Thanh Hóa.

Thầy Lê Đức Thỏa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Khương, cho biết đây là lần đầu tiên nhà trường vinh dự được đón Thủ tướng về dự.

"Nhà trường rất hạnh phúc, phấn khởi. Thủ tướng rất gần gũi, ân cần, thương các em học sinh. Khi chứng kiến các em được ngồi cạnh Thủ tướng chúng tôi rất tự hào. Đặc biệt, bà con trong xã cũng rất vinh dự, vui mừng", thầy Thỏa tâm sự.

Thầy Thỏa cho biết năm học 2025-2026, nhà trường có 413 học sinh. Ở địa bàn xa xôi, biên giới, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, đa số phụ huynh đều đi làm ăn xa, để lại con cho ông bà chăm sóc, nhiều học sinh phải đi bộ quãng đường xa đến trường.

"Chúng tôi mong muốn dự án sớm hoàn thiện để các em vơi bớt những khó khăn, không phải đi bộ và đi học chuyên cần hơn", thầy Thỏa nói.

Trước đó, tại lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt (xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa) diễn ra chiều 14/10, trong điều kiện thời tiết có mưa nhỏ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thấy người dân và học sinh đứng quanh khuôn viên nên đã mời họ vào khu vực ghế ngồi.

Nhiều lãnh đạo Trung ương và tỉnh Thanh Hóa chủ động nhường ghế để học sinh và người dân ngồi theo dõi chương trình. Một số học sinh còn được ngồi cạnh Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Xã Yên Khương là địa bàn biên giới của tỉnh Thanh Hóa, có 1.126 hộ với 5.562 nhân khẩu. Đây là một trong những vùng xa, còn nhiều khó khăn của tỉnh, giao thông đi lại chưa thuận tiện.

Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng xã hội, đặc biệt là hạ tầng giáo dục, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; cơ sở vật chất trường lớp, khu nội trú và bán trú còn thiếu thốn.

Theo kế hoạch, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương được xây dựng tại bản Bôn, xã Yên Khương, với tổng diện tích 1,5ha (trong đó khu đất hiện hữu 1,25ha, khu đất mở rộng 0,25ha), tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu và các học sinh thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Yên Khương, Thanh Hóa (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Việc đầu tư xây dựng trường khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo khó khăn.

Dự án còn là minh chứng cho chủ trương coi trọng phát triển giáo dục - quốc sách hàng đầu, là “mệnh lệnh của trái tim”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, tối 8/11, trước khi diễn ra lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và làm việc với Đồn Biên phòng Yên Khương.