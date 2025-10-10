Nữ sinh tử vong sau va chạm với xe buýt ở TPHCM

Ngày 10/10, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy làm một người tử vong ở xã Bà Điểm. Bước đầu, nạn nhân được xác định là T. (SN 2007, sinh viên).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn (Ảnh: Văn Thượng).

Khoảng 11h cùng ngày, tài xế lái xe buýt biển số 50H-403.xx (tuyến 151: Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương) chạy trên đường Lê Quang Đạo, hướng đi ngã tư An Sương. Khi gần đến Bến xe An Sương, phương tiện này va chạm với xe máy biển số 59Y1-976.xx do T. cầm lái.

Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy và nạn nhân nằm cách xe buýt khoảng 10m.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT cùng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.