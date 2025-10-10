Doanh nghiệp TPHCM muốn phát triển phường Đông Hòa như Thủ Thiêm

Chiều 10/10, phường Đông Hòa (TPHCM) tổ chức gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp, nhân kỷ niệm 21 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2025).

Buổi lễ có sự tham dự của Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Đông Hòa Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài, cùng các doanh nhân, lãnh đạo của các doanh nghiệp.

TS Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, đánh giá phường Đông Hòa có nhiều thuận lợi để phát triển (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa bày tỏ sự trân trọng đến toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh luôn gắn bó, đồng hành, chia sẻ cùng chính quyền địa phương trong mọi hoàn cảnh.

Phường Đông Hòa phấn khởi, tự hào, hãnh diện về cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong và ngoài địa bàn phường. Theo lãnh đạo phường, sự nỗ lực, năng động và bản lĩnh của các doanh nhân, doanh nghiệp đã góp phần tạo nên diện mạo mới, sức sống mới cho kinh tế - xã hội phường Đông Hòa hôm nay và mai sau.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, TS Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, bày tỏ niềm tự hào khi doanh nghiệp của ông có nhiều dự án trên địa bàn phường Đông Hòa. Ông Thạch khẳng định không nơi nào có vị trí đẹp như địa phương này.

“Phường Đông Hòa có trục giao thông kết nối tất cả địa phương như quốc lộ 1, quốc lộ 1K, đường vào sân bay Tân Sơn Nhất và sắp tới là sân bay Long Thành.”, TS Lê Như Thạch chia sẻ.

Ngoài ra, phường Đông Hòa còn có thuận lợi về mặt địa hình, địa chất, khí hậu ôn hòa, mát mẻ, đáng sống.

TS Lê Như Thạch thay mặt cộng đồng doanh nhân gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương và cam kết sẽ quyết tâm đóng góp, xây dựng phường Đông Hòa thành một đô thị đáng sống.

Chủ tịch Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt Võ Văn Bé mong muốn địa phương hỗ trợ, để các nhà đầu tư phát triển phường Đông Hòa như Khu đô thị Thủ Thiêm (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cùng quan điểm, ông Võ Văn Bé, Chủ tịch Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt, nhìn nhận phường Đông Hòa là nơi giao thoa giữa 3 tỉnh Bình Dương cũ, Đồng Nai và TPHCM. Ông Bé mong muốn chính quyền, người dân và doanh nghiệp tiếp tục đóng góp để phường Đông Hòa phát triển.

Chủ tịch công ty Thuận Việt tin rằng, lãnh đạo TPHCM sẽ có những chính sách, định hướng quy hoạch để phát triển phường Đông Hòa thành đô thị tri thức, hiện đại và công nghệ cao.

“Phường Đông Hòa nằm ở trục vành đai của Metro Bến Thành - Suối Tiên, sắp tới là Metro Suối Tiên - thành phố mới, có đầy đủ thuận lợi để phát triển thành khu vực văn phòng cho thuê hạng A”, ông Võ Văn Bé nhận định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch công ty Thuận Việt kỳ vọng lãnh đạo địa phương có phương án điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, xây dựng, phát triển phường Đông Hòa giống như Khu đô thị Thủ Thiêm hiện nay.