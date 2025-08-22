Điểm chuẩn Trường ĐH Thương mại, ngành nào cao nhất?

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Cụ thể, điểm chuẩn Trường ĐH Thương mại năm 2025 như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh 5.320 chỉ tiêu, tăng so với năm ngoái (năm 2024 tuyển sinh 4.950 chỉ tiêu), với 45 chương trình đào tạo. Trường cũng bỏ xét tuyển học bạ độc lập.

Sinh viên Trường ĐH Thương mại (Ảnh: T. Dung).

Các phương thức xét tuyển năm 2025 gồm:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường - Mã phương thức xét tuyển 301.

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi - Mã phương thức xét tuyển 100.

Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQG Hà Nội, đánh giá tư duy (ĐGTD) của Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học năm 2025 - Mã phương thức xét tuyển 402.

Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - Mã phương thức xét tuyển 409.

Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả học tập cấp THPT - Mã phương thức xét tuyển 410.

Xét tuyển kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (cấp THPT) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - Mã phương thức xét tuyển 500.

Như vậy so với năm ngoái, năm 2025, trường bỏ xét tuyển học bạ độc lập