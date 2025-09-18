Điểm chuẩn sư phạm dẫn đầu mùa tuyển sinh 2025, 50 ngành lấy từ 28 điểm

Số liệu thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các ngành sư phạm, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thu hút mạnh thí sinh giỏi, nhất là ở các đại học hàng đầu.

Theo đó, trong lượt 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên có 50 ngành sư phạm và 17 ngành STEM như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa...

Trong khi đó, điểm chuẩn trung bình năm 2025 thấp hơn khoảng 3 điểm so với năm 2024.

Năm học 2024-2025, kết quả thực hiện chỉ tiêu theo nhóm ngành trình độ đại học, sư phạm thuộc nhóm có kết quả thấp, chỉ đạt 5% chỉ tiêu. Nhóm ngành sức khoẻ đạt 6%. Hai nhóm ngành đạt kết quả chỉ tiêu cao nhất là kinh doanh và quản lý (25%), máy tính và công nghệ thông tin (12%).

Trung bình điểm chuẩn của tất cả phương thức xét tuyển vào các ngành, các trường năm 2025 là 19,11 (năm 2024 là 22,05). Mức giảm này phù hợp với việc giảm mạnh điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở 3 môn toán, sinh học và tiếng Anh.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu theo nhóm ngành năm 2024-2025 (Ảnh chụp màn hình).

Năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký tuyển sinh tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Theo Bộ GD&ĐT, toàn bộ quy trình từ đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí, lọc ảo và xác nhận nhập học, không có sai sót nào từ hệ thống chung.

Riêng nhóm miền Bắc (do ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì) tổ chức xét tuyển chung cho 65 cơ sở đào tạo, phần mềm xét tuyển ban đầu có hiện tượng quá tải do khối lượng tính toán lớn, Bộ GDĐT đã yêu cầu kéo dài thời gian lọc ảo toàn quốc thêm 2 ngày nhưng vẫn bảo đảm thời gian công bố kết quả xét tuyển đúng kế hoạch (ngày 22/8).

Kết quả tuyển sinh năm 2025 so với 2 năm liền kề (Ảnh chụp màn hình).

Tính đến hết ngày 2/9, số thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học là 625.477, tăng 13,82% so với 2024.

Trong đó riêng khối đại học là 613,335 tương đương 52,87% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, số cơ sở đào tạo chỉ tuyển được dưới 30% chỉ tiêu, chiếm 6,5%. Con số này vào năm 2024 là 16,4%.