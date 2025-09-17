Giáo viên không dạy đủ 8 tiếng/ngày vẫn được xếp lương cao nhất, vì sao?

Theo quy định, chế độ làm việc với giáo viên tại Việt Nam được chia làm 2 nhóm đối tượng.

Với giáo viên mầm non, thời gian làm việc tính theo số giờ/ngày và số tuần/năm.

Giáo viên mầm non phải dạy trên lớp đủ 4-6 giờ/ngày tuỳ vào lớp học 1 buổi hay 2 buổi, đồng thời thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần, tức 8 tiếng/ngày với trường không học thứ 7.

Với giáo viên phổ thông và dự bị đại học, thời gian làm việc tính theo tiết dạy. Trong đó, định mức tiết dạy 1 tuần với giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS là 19 tiết, giáo viên THPT là 17 tiết, giáo viên trường dân tộc nội trú, bán trú là 15-21 tiết tuỳ cấp học.

Giáo viên và học sinh Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn trong ngày khai giảng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bộ GD&ĐT cũng quy định rõ trong Thông tư 05 về chế độ làm việc với giáo viên phổ thông, dự bị đại học: “Việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên phải bảo đảm quy định về định mức tiết dạy, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật”.

Trường hợp phải phân công giáo viên dạy vượt định mức nói trên, thì tổng số tiết dạy vượt đó không được quá 50% định mức tuần. Tổng số tiết dạy vượt trong 1 năm học không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật về lao động.

Điều này có nghĩa là, giáo viên tiểu học không được dạy vượt 11 tiết/tuần, giáo viên THCS không được dạy vượt 9 tiết/tuần, giáo viên THPT không được dạy vượt 8 tiết/tuần.

Mỗi tiết học chỉ 35 phút với bậc tiểu học và 45 phút với bậc THCS, THPT. Như vậy giáo viên chỉ dạy 13-17 giờ/tuần, thấp hơn nhiều so với quy định 40 giờ/tuần của các công chức khác.

Tại sao giáo viên lại có chế độ giờ làm việc riêng như vậy? Đó là vấn đề của đặc thù công việc.

Nhìn bên ngoài, giáo viên chỉ làm việc khi đứng trên bục giảng. Nhưng thực tế, để có 35-45 phút đứng trên bục giảng, giáo viên phải có nhiều giờ làm việc ngoài bục giảng trước và sau tiết dạy đó.

Có thể hình dung điều này qua công việc của biên tập viên truyền hình. Để có 1 bản tin 30 phút lên sóng, họ phải làm việc cả ngày từ làm kịch bản, phỏng vấn, quay hình, dựng hình, biên tập, hậu kỳ… Tương tự, để có 35 phút lên lớp, giáo viên phải soạn giáo án.

Việc soạn giáo án bao gồm nhiều công đoạn, từ nghiên cứu tài liệu đến thiết kế các hoạt động học tập, thiết kế bài tập ôn luyện, thiết kế bài giảng dạng số, chuẩn bị học liệu như tranh ảnh, đồ thí nghiệm…

Giáo viên dạy các khối lớp khác nhau trong cùng 1 ngày thì thời gian soạn giáo án cũng phải gấp đôi gấp ba lần do nội dung kiến thức khác nhau.

Sau tiết dạy, giáo viên phải chấm chữa bài của học sinh. Đây là một khối lượng công việc lớn, đặc biệt ở các trường công lập quá tải sĩ số. Khi một lớp có đến 50-60 học sinh, giáo viên không thể chấm chữa bài cho cả lớp mà buộc phải chia nhỏ và chấm luân phiên, mỗi ngày chỉ chọn chấm chữa khoảng 1/3 lớp để đảm bảo chất lượng.

Giáo viên cũng phải sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể, tham gia tập huấn, đào tạo, ôn thi học sinh giỏi, ôn thi cho học sinh cuối cấp, phụ đạo học sinh yếu kém, làm đề thi, coi thi, chấm thi…

Với giáo viên chủ nhiệm, họ phải làm thêm nhiều công tác khác ngoài chuyên môn dạy học. Đó là lý do giáo viên chủ nhiệm được giảm định mức tiết dạy.

Ngoài ra, giáo viên còn có trách nhiệm phải hỗ trợ học sinh, phụ huynh ngoài giờ học. Kể từ khi công nghệ phát triển, giao tiếp giữa phụ huynh và giáo viên trở nên thuận lợi hơn thông qua tin nhắn miễn phí, giáo viên vô tình thêm việc phải làm khi về nhà.

Đồng thời, với bất kỳ hoạt động giáo dục nào diễn ra vào cuối tuần, giáo viên phải tham gia bắt buộc mà không có lương làm thêm giờ. Những hoạt động phổ biến như hội thao, hội thi văn nghệ, họp phụ huynh, tập luyện cho các sự kiện, ngày lễ Tết, dọn dẹp vệ sinh trường học…

Chế độ làm việc theo tiết dạy của giáo viên đã được luật định trên cơ sở khoa học, căn cứ vào đặc thù công việc, không phải là sự ưu ái hay thiên vị, “làm việc ít mà hưởng lương nhiều” như nhận định của một bộ phận dư luận xã hội.