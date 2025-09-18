ĐH Kinh tế Quốc dân cảnh cáo, buộc thôi học hơn 200 sinh viên

Con số này thuộc đợt tháng 8, sau khi Hội đồng nhà trường xét cảnh báo học tập. Cụ thể, Hội đồng ĐH Kinh tế Quốc dân cảnh báo học tập đối với 163 sinh viên, trong đó 124 sinh viên hệ đại học chính quy, 1 sinh viên văn bằng 2 chính quy, 38 sinh viên k59, 60 thuộc đối tượng ưu tiên (quá hạn) có kết quả học tập kém và không theo kịp tiến độ.

Buộc thôi học đối với 76 sinh viên chính quy, trong đó 36 sinh viên nghỉ học không lý do, 7 sinh viên bị cảnh báo học tập quá số lần tối đa, 4 sinh viên bảo lưu quá thời hạn không quay trở lại học và 29 sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy nghỉ học không lý do.

Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân (Ảnh: Mỹ Hà).

Sau mỗi học kỳ chính, các trường đại học thực hiện rà soát và xử lý học vụ với sinh viên có kết quả học tập yếu kém.

Năm ngoái, số lượng sinh viên rơi vào tình trạng bị buộc thôi học, cảnh báo học vụ, thử thách học tập ở mức cao, nhiều trường chỉ sau một học kỳ, số lượng sinh viên bị đưa vào diện xử lý học vụ lên tới hàng ngàn người.

Tại Trường Đại học Luật TPHCM, cả trăm sinh viên bị buộc thôi học, bị cảnh báo học tập vì lý do kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024 yếu kém.

Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, năm 2024 có khoảng 2.000 sinh viên các khóa 2021, 2022 và 2023 từ nhiều ngành nghề bị đuổi học, cảnh báo, thử thách học tập.

Có 88 sinh viên bị buộc thôi học do điểm trung bình hai học kỳ liên tiếp (học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2023-2024) dưới 1.0 hoặc có số tín chỉ không đạt theo quy định.

Bên cạnh đó, gần 1.000 sinh viên dự kiến bị cảnh báo học vụ do có điểm trung bình học kỳ 2 dưới 1.0. Hơn 900 sinh viên khác cũng bị thử thách do kết quả học tập yếu và nợ tín chỉ.

Cũng trong năm 2024, hơn 450 sinh viên Học viện Ngân hàng bị xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024.

Có gần 250 sinh viên bị buộc thôi học do kết quả học tập theo quy chế đào tạo tín chỉ, trong đó gần 200 trường hợp vượt quá thời gian đào tạo tối đa 6 năm. Nhiều sinh viên không có điểm trung bình để xét bởi đạt điểm trung bình học kỳ dưới 1.