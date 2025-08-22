Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân cao nhất 28,83

Các ngành có điểm chuẩn cao tiếp theo là: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 28,61; Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Kinh tế quốc tế; Marketing..., đều trên 28 điểm.

Điểm chuẩn các ngành còn lại đều 24-28 điểm. Đây là mức điểm rất cao so với mặt bằng các trường đại học khác.

Nhà trường lưu ý, điểm chuẩn trúng tuyển là điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển quy về thang điểm 30 theo điểm thi tốt nghiệp THPT và áp dụng cho tất cả các phương thức xét tuyển.

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân (Ảnh: T. Linh).

Cụ thể điểm chuẩn năm 2025 của ĐH Kinh tế Quốc dân như sau:

Năm 2025, Đại học Kinh tế Quốc dân sử dụng 4 tổ hợp: A00, A01, D01, D07 và không có chênh lệch điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.

Cụ thể, năm nay tổng chỉ tiêu 8.500, trong đó hệ đại học chính quy 8.200; liên thông đại học chính quy: 300.

Như vậy, so với năm 2024 (tổng chỉ tiêu là 7.950), tổng chỉ tiêu năm nay tăng gần 7%.

Năm 2025, số mã tuyển sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân là 73, tăng 7 mã so với năm 2024.