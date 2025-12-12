Quốc hội yêu cầu tổng kết, đánh giá toàn diện việc tổ chức kỳ thi trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai chương trình giáo dục phổ thông (năm 2006 và năm 2018)(Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cơ quan tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Quốc hội đề nghị thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 686/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014 và Nghị quyết số 51/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quốc hội nhấn mạnh là cần thực hiện tổng kết, đánh giá toàn diện việc tổ chức kỳ thi trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai chương trình giáo dục phổ thông (năm 2006 và năm 2018), định hướng lộ trình tổ chức kỳ thi phù hợp, thống nhất và ổn định trong các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần chỉ đạo địa phương thực hiện tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao, giải quyết triệt để tình trạng thừa, thiếu giáo viên; Xây dựng và phê duyệt đề án phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2026-2035.

Sửa đổi, bổ sung các quy định về khung vị trí việc làm, định mức số người làm việc tối thiểu và lộ trình áp dụng tại các cơ sở giáo dục, phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù ở từng vùng, miền, địa phương.

Quốc hội cũng yêu cầu rà soát, sửa đổi chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, trong đó mở rộng đối tượng được thụ hưởng và tích hợp các chính sách để thống nhất triển khai thực hiện.

Hôm 10/12, trong khuôn khổ tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một loạt văn kiện pháp lý quan trọng, tạo đột phá chiến lược cho ngành giáo dục.

Trong đó, 3 luật được biểu quyết thông qua gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), Luật Giáo dục đại học.

Đồng thời, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Việc thông qua đồng loạt các văn kiện này được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt chính sách, mở ra “khung pháp lý vàng” cho những thay đổi sâu rộng, từ phổ thông đến đại học và giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để ngành giáo dục bứt tốc trong giai đoạn 2026-2035.