ĐH Bách Khoa Hà Nội điều chỉnh cách quy đổi điểm IELTS

Cụ thể ở việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, theo quy định của Bộ GD&ĐT, năm nay Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội chia bảng quy đổi thành 5 bậc, thay vì 4 bậc so với năm ngoái.

Trong đó, thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.0 được quy đổi thành 8 điểm, thay vì được 8,5 điểm như năm ngoái. Thí sinh có chứng chỉ 7.0 mới được quy đổi thành 10 điểm, thay vì chỉ cần đạt từ 6.5 như năm ngoái.

Năm 2026 nhà trường dự kiến tuyển 9.880 chỉ tiêu đại học chính quy. ĐH Bách khoa tiếp tục duy trì 3 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển tài năng, xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy (TSA) và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ của ĐH Bách khoa năm 2026 (Ảnh: M. Hà).

Năm nay, nhà trường dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, trong đó có 5 chương trình mới gồm:

Tâm lý học công nghiệp và tổ chức (chương trình chuẩn) – mã ED5

Tiếng Hàn KH&CN (chương trình chuẩn) – mã FL4

Hóa học Mỹ phẩm (chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh – Elitech) – mã CH-E20

Kế toán (chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh – Elitech) – mã EM-E17

Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh (chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh – Elitech) – mã MI-E22.

Thí sinh dự thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 (Ảnh: Duy Thành).

Có 26 chương trình chất lượng cao, trong đó có 19 chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh, 3 chương trình tăng cường ngoại ngữ (Nhật, Pháp) và 4 chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác (Nhật, Đức, Úc).

Ngoài ra, trường triển khai 2 chương trình Việt – Pháp (PFIEV) và 2 chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Các chương trình đào tạo đều tuyển sinh theo 3 phương thức, tạo điều kiện để thí sinh linh hoạt lựa chọn hình thức phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.

Trường tiếp tục áp dụng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ (VSTEP, IELTS và tương đương) khi xét tuyển; đồng thời yêu cầu chuẩn tiếng Anh riêng đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và chương trình liên kết quốc tế.

Diện xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, ĐH Bách khoa Hà Nội đã thay đổi thành phần điểm học bạ thành điểm đánh giá tư duy so với năm ngoái.

Cụ thể, quy định về tính điểm hồ sơ năng lực của thí sinh với thang điểm 100 như sau:

Điểm hồ sơ năng lực = Điểm tư duy (tối đa 40) + điểm thành tích (tối đa 50) + điểm thưởng (tối đa 10).

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, đại học xét 8 tổ hợp và môn chính sau: K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07 và DD2.

Như vậy so với năm ngoái, trường đã bỏ 4 tổ hợp là A02, D26, D28, D29, thêm tổ hợp DD2.

Các chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 như sau: