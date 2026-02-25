Thầy giáo hoá thân thành thần Zeus, loạt học sinh xin làm "xác ướp"

Tiết học có "xác ướp" tình nguyện

Tiết học Lịch sử về Kim Tự Tháp Ai Cập của lớp 10D5 trường THPT Marie Curie TPHCM không bắt đầu bằng sơ đồ hay mốc thời gian trên bảng mà bắt đầu bằng một thông báo “tuyển tình nguyện viên”.

Thầy giáo đứng trước lớp, tìm một học sinh sẵn sàng trải nghiệm vai xác ướp. Một cuộn khăn giấy được chuẩn bị sẵn. Thay vì ngại ngùng thì rất nhiều cánh tay giơ lên.

Chẳng mấy chốc, giữa lớp học xuất hiện một “xác ướp” được quấn kín bằng khăn giấy, bên cạnh là một Pha-ra-ông đội mũ miện đặc trưng. Không khí vốn khô khan của bài giảng về Ai Cập cổ đại bỗng trở nên sôi động.

Với học sinh Trường THPT Marie Curie (TPHCM), những màn “biến hình” như vậy không còn xa lạ. Có hôm, thầy hóa thân là thần Zeus uy nghi của thần thoại Hy Lạp, có khi, thầy lại trở thành một samurai Nhật Bản.

Những hoạt động ấy không chỉ là một màn “bày trò” cho vui, mà đó là cách thầy Nguyễn Trần Đông Duy (SN 1995, giáo viên Lịch sử, Trường THPT Marie Curie TP HCM) mang lịch sử đến gần hơn với học sinh.

Học lịch sử bằng sự ấn tượng

Trước khi đứng trên bục giảng, thầy Duy từng có hai năm làm hướng dẫn viên tại Bảo tàng Lâm Đồng.

Chính trải nghiệm ở bảo tàng đã định hình phong cách giảng dạy của thầy. Với thầy, điều quan trọng nhất sau mỗi buổi học không phải số trang ghi chép, mà là sự ấn tượng. Khi đã ấn tượng, học sinh sẽ nhớ lâu.

Từ suy nghĩ đó, mỗi bài giảng của thầy đều đi kèm một “đạo cụ”. Đó có thể là một cây kèn khi dạy về Ấn Độ cổ đại, minh họa hình ảnh người thổi sáo điều khiển rắn. Khi chuyển sang Hy Lạp - La Mã, cây sáo và con rắn lại trở thành biểu tượng của ngành y.

Có những món đồ được thầy săn lùng ở "chợ trời", trên sàn thương mại điện tử, lắp ráp từ lego. Có những hiện vật buộc thầy phải đến địa phương có liên quan để sưu tầm.

Mô hình mà thầy tâm đắc nhất là tàu Titanic. Ý tưởng đến rất tình cờ, khi thầy chuẩn bị dạy về Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất mà “linh hồn” chính là động cơ hơi nước. Đường sắt và tàu thủy là hai thành tựu tiêu biểu, nhưng chỉ có tàu thủy Titanic là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất.

Những buổi trống tiết, thầy ngồi một mình giữa phòng thiết bị, trước mặt là hàng trăm mảnh ghép lego nhỏ, có lúc phải tháo ra làm lại nửa con tàu vì lỗi kỹ thuật. “Nhìn đống mảnh ghép cũng thấy… ngán”, thầy cười nhớ lại.

Nhưng khi con tàu hoàn thành, mọi mệt mỏi tan biến.

Chiều hôm ấy, thầy mang mô hình ra hành lang chụp ảnh thì đúng lúc học sinh tan học. Các em rủ nhau lại xem, chạm tay vào từng chi tiết, hỏi dồn dập. Và ngay giữa hành lang, một “tiết học” bất ngờ bắt đầu.

“Chỉ cần học sinh thích, vậy là đủ động lực để mình làm tiếp”, thầy nói.

Phòng thiết bị trở thành “căn cứ lịch sử”

Bên cạnh việc dạy học, thầy Duy còn hỗ trợ phòng thiết bị của trường. Từ khi những mô hình xuất hiện, phòng thiết bị không còn vắng vẻ. Học sinh rủ nhau xuống xem, thậm chí chủ động xin thầy cho làm mô hình cho các bài học tiếp theo.

Trần Hải Đính (học sinh lớp 10A7, Trường THPT Marie Curie) nhớ lại những ngày đầu vào trường, phòng thiết bị chỉ là nơi chứa đồ. Nhưng từ khi thầy Duy mang các mô hình xuống, nơi đây trở thành “căn cứ”.

Chính những tiết học có mô hình của thầy Duy đã khiến cảm giác khô khan với môn Lịch sử của Đính thay đổi. Theo Đính, giờ học trôi qua rất nhanh, không còn nặng nề, mà trở nên sinh động và thoải mái đến mức em không nhận ra đã hết tiết.

Từ góc nhìn chuyên môn, cô Ngô Thị Thanh Hải (Trưởng bộ môn Lịch sử, trường THPT Marie Curie), đánh giá những phương pháp dạy học mà thầy áp dụng xuất phát từ tình yêu nghề, được lựa chọn phù hợp với từng bài học và luôn hướng đến việc tạo hứng thú cho học sinh.

Theo cô Hải, với tinh thần cầu tiến và nhiệt huyết sẵn có, thầy Duy cũng như nhiều giáo viên trẻ đang từng ngày trau dồi, hoàn thiện chuyên môn để các tiết học vừa giữ được sự sôi nổi, vừa ngày càng có chiều sâu.

