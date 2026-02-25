Giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo?

Giáo viên tại TPHCM trong một tiết dạy (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo phản ánh gửi tới Chinhphu.vn, tại địa phương của ông Thường Thái Thanh Tân, một số giáo viên hợp đồng thuộc diện biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học và THCS đã được hưởng phụ cấp ưu đãi đứng lớp trong nhiều năm.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/9/2025, các trường đã đồng loạt dừng chi trả khoản phụ cấp này.

Lý do được đưa ra là việc cắt phụ cấp được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006 và văn bản sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 27/2018 của Bộ GD&ĐT.

Điều này khiến nhiều giáo viên băn khoăn, bởi họ vẫn đang trực tiếp giảng dạy và thuộc diện hợp đồng nhưng do ngân sách nhà nước chi trả.

Trả lời về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo Quyết định 244/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo đó, đối tượng áp dụng là nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Như vậy, đối với giáo viên hợp đồng thuộc biên chế trả lương của trường, trực tiếp tham gia giảng dạy ở trường THCS, tiểu học và mầm non thuộc đối tượng tính hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo.