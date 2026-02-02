Trường đại học nào được hưởng “cơ chế đặc thù” trong cuộc đại sắp xếp?

Sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing (Ảnh: UFM).

Bộ GD&ĐT mới đây đã ban hành hướng dẫn xác định các cơ sở giáo dục thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại, dựa trên 5 nhóm tiêu chí chính.

Tuy nhiên, ở tiêu chí 2 và số 5, một cơ chế riêng đã được thiết lập cho các đơn vị mang tính chiến lược.

Theo hướng dẫn mới nhất, 4 cơ quan chủ quản gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao quyền tự rà soát và quyết định phương án sắp xếp đối với các cơ sở đào tạo đặc thù thuộc phạm vi quản lý.

Tương ứng, một số lĩnh vực đặc thù như Quốc phòng - An ninh, Sức khỏe và Nghệ thuật cũng không cần đáp ứng tiêu chí 2 về ngành và lĩnh vực đào tạo.

Bên cạnh nhóm ngành được quyền tự rà soát, Bộ GD&ĐT cũng thiết lập một "hệ quy chiếu" chung để đánh giá các cơ sở giáo dục còn lại.

5 tiêu chí sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học

Tiêu chí xác định cơ sở thuộc diện phải tiến hành sắp xếp, tổ chức lại dựa trên mức độ đạt chuẩn, ngành và lĩnh vực đào tạo, tính thiết yếu, tính đặc thù (ĐH: Huyên Nguyễn).

Bộ GD&ĐT cho biết, việc sắp xếp, tổ chức lại không chỉ giới hạn ở sáp nhập hay giải thể. Các phương án được đưa ra gồm tái cấu trúc cơ sở giáo dục; chuyển giao đơn vị quản lý cho bộ, ngành hoặc địa phương phù hợp; hợp nhất với cơ sở giáo dục khác hoặc giải thể theo quy định của pháp luật.

Trong đó, các cơ sở đào tạo đa ngành, có uy tín, nguồn lực mạnh được khuyến khích tiếp nhận, hợp nhất các đơn vị đơn ngành hoặc đang gặp khó khăn để hình thành các cơ sở giáo dục quy mô lớn, hoạt động hiệu quả hơn.

Theo phương án của Bộ GD&ĐT, chỉ còn 5 tháng nữa để có quyết định cuối cùng. Cụ thể mốc 30/6 được Bộ GD&ĐT xác định là thời hạn để các cơ quan, đơn vị hoàn tất phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định theo quy định của pháp luật.