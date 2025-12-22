Công an gửi danh sách hơn 2.000 học sinh vi phạm giao thông về Sở GD&ĐT

Cụ thể những trường có tỷ lệ học sinh vi phạm nhiều như: Trường THPT Quang Trung (47 trường hợp), Trường THPT Hà Thành (36 trường hợp), Trường THPT Nguyễn Trãi (23 trường hợp), Trường THPT Tây Hồ (12 trường hợp), Trường THPT Thạch Bàn (8 trường hợp)…

Theo thống kê, trong tháng 12, toàn thành phố xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 2 người tử vong, 9 người bị thương.

CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT liên quan đến học sinh.

Công an Thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát, xử lý vi phạm, qua đó phát hiện và xử lý 2.102 học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

So với tháng 11 vừa qua, số vi phạm đã giảm hơn 1.000 trường hợp, tương đương giảm khoảng 32,8%. Tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Các hành vi phổ biến như điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định…, giảm rõ rệt.

Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh tại khu vực cổng trường cũng từng bước được nâng cao, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh.