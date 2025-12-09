CSGT Hà Nội phạt hơn 220 học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông

Tối 9/12, Phòng CSGT Hà Nội cho biết trong ngày, lực lượng CSGT và công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội đã phát hiện, xử lý 221 trường hợp vi phạm quy định về giao thông đường bộ gồm 180 học sinh, 41 phụ huynh, phạt tiền ước tính hơn 191 triệu đồng, tạm giữ 78 phương tiện.

Theo cảnh sát, qua thống kê cho thấy các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: 30 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe máy; 128 học sinh và 32 phụ huynh không đội mũ bảo hiểm; 73 trường hợp xe không có gương chiếu hậu; 3 học sinh không có giấy phép lái xe, 113 trường hợp vi phạm khác của học sinh.

Một phụ huynh chở con ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo ghi nhận, từ 6h30 cùng ngày, tại khu vực ngã ba Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai lực lượng xử lý các hành vi vi phạm phổ biến quanh cổng trường học như không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, xe không có gương chiếu hậu, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Lúc 7h30 cảnh sát phát hiện chị N.T.V. (trú tại Hà Nội) chở con đến trường, tuy nhiên, do hôm nay "đi vội" nên chị V. quên mang mũ bảo hiểm cho con.

"Khi tôi đi nửa đường rồi mới phát hiện ra quên mũ bảo hiểm của cháu nên hai mẹ con không quay về để lấy nữa", chị V. trình bày với CSGT. Tổ công tác sau đó cũng xử lý 10 học sinh THPT có lỗi vi phạm tương tự, nhiều em trình bày lý do “vội đi thi” để biện minh cho hành vi vi phạm của mình.

Cảnh sát cho biết với học sinh, ngoài việc lập biên bản xử phạt hành chính, CSGT cũng ghi nhận đầy đủ thông tin về lớp, trường để gửi thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhằm tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho các em học sinh.