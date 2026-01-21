Chia sẻ của cặp song sinh cùng đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia

Những ngày này, Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh đang chuẩn bị hành trang ra Hà Nội để tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào cuối tháng 3.

Có chung niềm đam mê với môn Toán, 2 em bày tỏ niềm vui khi cùng đạt thành tích cao trong kỳ thi vừa qua.

Vĩnh Kỳ cho biết khi còn học lớp 11, em từng giành giải nhì quốc gia môn Toán. Giải thưởng này là tiền đề quan trọng cho bước bứt phá trong năm học hiện tại.

Phúc Khánh (bên trái) và Vĩnh Kỳ cùng đoạt giải nhất quốc gia môn Toán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về bí quyết học tập, Vĩnh Kỳ cho hay ngoài những bài tập thầy cô giao trên lớp, em còn chủ động tìm hiểu thêm tài liệu trên Internet.

“Với mỗi bài Toán, em luôn cố gắng nhìn nhận ở nhiều khía cạnh khác nhau, kiên trì nghiền ngẫm để tìm ra hướng giải tối ưu. Khi gặp bài khó, em không vội bỏ qua mà dành thời gian suy nghĩ, trao đổi thêm với thầy cô, bạn bè để hiểu rõ bản chất vấn đề”, Vĩnh Kỳ chia sẻ.

Khác với Vĩnh Kỳ, ngay từ năm lớp 10, Phúc Khánh đã giành giải nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ; lên lớp 11, em tiếp tục đoạt giải nhì Olympic học sinh - sinh viên toàn quốc.

Chia sẻ về cách học Toán, Phúc Khánh cho biết em luôn chú trọng nắm vững kiến thức nền tảng, hiểu rõ bản chất từng định lý, công thức thay vì học thuộc máy móc. Với mỗi dạng bài, em thường tự đặt ra nhiều cách giải để rèn luyện tư duy linh hoạt, hình thành thói quen tổng hợp, hệ thống lại kiến thức sau mỗi chuyên đề.

“Toán học không chỉ là những con số, mà còn là cách rèn luyện tư duy logic và sự kiên nhẫn”, Khánh bày tỏ.

Thầy Bình, giáo viên toán Trường THPT chuyên Lam Sơn chụp ảnh cùng Phúc Khánh (bên trái) và Vĩnh Kỳ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh sinh ra trong gia đình có mẹ là giáo viên tiểu học, bố là cảnh sát biển. Từ nhỏ, hai em đã tự giác, nỗ lực trong học tập.

Nhận tin hai con đạt giải cao trong kỳ thi vừa qua, chị Nguyễn Thị Mai (44 tuổi) cho biết rất hạnh phúc và tự hào. Chị gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo đã tận tình dìu dắt hai con trong suốt thời gian qua.

“Các con đã nỗ lực, chịu khó vượt qua nhiều áp lực để theo đuổi niềm đam mê với môn Toán. Tôi hy vọng 2 con sẽ luôn kiên định và theo đuổi ước mơ của mình”, chị Mai bộc bạch.

Thầy giáo Bùi Văn Bình, giáo viên chủ nhiệm và là người trực tiếp giảng dạy cặp song sinh rất bất ngờ khi cả 2 em đều đạt giải cao. Theo thầy Bình, Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh đều ngoan ngoãn, có tư duy logic nổi trội và sự kiên trì trong việc chinh phục các bài Toán khó.

“Em Kỳ có khả năng trình bày tốt, còn em Khánh thông minh, phát hiện vấn đề nhanh. Tôi hy vọng hai em sẽ được chọn vào đội tuyển tham dự các kỳ thi Toán quốc tế”, thầy Bình chia sẻ.