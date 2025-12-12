Da mặt không bị mụn nặng mới được xét tuyển vào một ngành học hot

Học viện Hàng không Việt Nam vừa tổ chức đánh giá xét tuyển tổ hợp trên không ngành Tiếp viên hàng không. Theo công bố của nhà trường, tiêu chuẩn xét tuyển của tổ hợp này có nhiều yêu cầu khắt khe về ngoại hình.

Để tham gia xét tuyển, thí sinh phải đạt tiêu chuẩn chiều cao với nam cao từ 1,7m, nữ từ 1,6m; BMI (chỉ số khối cơ thể) trong mức 18.5-24.9; chiều dài sải tay 212 cm (đứng kiễng); không có hình xăm, da mặt sạch, không bị mụn nặng hoặc có sẹo lớn…

Da mặt sạch, không bị mụn nặng là điều kiện bắt buộc để xét tuyển chương trình đào tạo tiếp viên hàng không tích hợp tại Học viện Hàng không Việt Nam (Ảnh: T.H).

Về tiếng Anh, thí sinh phải có TOEIC từ 500 hoặc tương đương. Bên cạnh đó, thí sinh phải cần kỹ năng giao tiếp tốt, không mù màu.

Quy trình xét tuyển với 3 vòng gồm đánh giá về thể chất và hình thể; xét chứng chỉ tiếng Anh (hoặc làm bài kiểm tra tiếng Anh) và đánh giá tác phong, giao tiếp.

Đặc biệt ở vòng cuối, hội đồng xét tuyển đánh giá tỉ mỉ các yêu cầu về diện mạo, cách chào hỏi, giới thiệu bản thân, giọng nói, phát âm, tốc độ nói, ánh mắt, nụ cười, biểu cảm, phản xạ trước câu hỏi…

Theo khảo sát của chuyên trang hàng không Aviation A2Z, mức thu nhập của tiếp viên hàng không ở Việt Nam hiện nay dao động từ 20 đến 40 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, mức thu nhập có thể cao hơn tuỳ thuộc vào hãng bay, kinh nghiệm, vị trí cấp bậc và bay nội địa hay quốc tế…

Ngoài những ưu thế của nghề như mức lương khá, chính sách bảo hiểm, cơ hội trải nghiệm… nghề tiếp viên hàng không thường xuyên phải đối mặt với áp lực từ hành khách, thời gian làm việc không cố định dễ dẫn tới rối loạn về giấc ngủ, sinh hoạt.

Ngoài tiếp viên hàng không, khối trường công an, quân đội cũng có quy định riêng về hình thể trong tuyển sinh.

Ở khối các trường quân đội, theo quy định hiện nay, nhóm trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần yêu cầu thí sinh có chiều cao từ 1,65m trở lên, cân nặng 50kg trở lên, không tuyển thí sinh cận thị; chỉ số khối cơ thể BMI dưới 30.

Nhóm trường sĩ quan chuyên môn kỹ thuật kỹ sư, bác sĩ... tuyển thí sinh cao từ 1,63m, nặng từ 50kg trở lên; tuyển thí sinh cận thị không quá 3 độ.

Đối với thí sinh ở khu vực 1, miền núi, hải đảo, thí sinh có chiều cao từ 1,62m trở lên sẽ đủ điều kiện dự tuyển.

Theo Thông tư 62/2023 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ đặc thù đối với lực lượng công an nhân dân, yêu cầu chiều cao từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ.

Tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù trong tuyển sinh trường công an đối với công dân dự tuyển là người dân tộc thiểu số; tốt nghiệp trình độ đại học yêu cầu chiều cao từ 1,62m đến 1,95m đối với nam, từ 1,56m đến 1,8m đối với nữ.

Thí sinh dự tuyển giáo dục văn hóa bậc THPT là đối tượng tuyển thẳng và đối tượng xét tuyển yêu cầu chiều cao từ 1,55m trở lên đối với nam và từ 1,5m trở lên đối với nữ.

Liên quan đến hình thể trong tuyển sinh, một số trường đại học không mang tính đặc thù từng gây tranh cãi khi đưa ra những yêu cầu không phù hợp khi tuyển sinh, vấp phải nhiều ý kiến phản đối.

Gần nhất vào năm 2024, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) đưa quy định về chiều cao trong tuyển sinh năm học 2024-2025 là nữ phải cao 1,58m trở lên, thí sinh nam trên 1,65m kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Sau đó, trường đã bị Bộ GD&ĐT đã “tuýt còi”.

Học sinh bậc THPT ở TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Trường Đại học Sư phạm TPHCM cũng từng có kế hoạch đưa điều kiện xét tuyển tối thiểu về chiều cao với các ngành đào tạo giáo viên. Cụ thể, nữ cao từ 1,50m trở lên, nam phải cao từ 1,55m trở lên. Riêng ngành giáo dục thể chất, nam phải cao từ 1,65m và nặng 50kg trở lên, nữ phải đạt tối thiểu 1,55m và nặng 45kg trở lên.

Sau đó, trước các phản ứng, trường này đã bỏ điều kiện về hình thể ra khỏi đề án tuyển sinh.