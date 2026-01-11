Hơn 4,2 tấn gạo cấp cho học sinh "mắc kẹt" trong kho vì một phụ lục

Gần 2 tháng qua, một phòng học của Trường Trung học cơ sở (THCS) Đăk Rve, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi được tận dụng làm nơi cất giữ hơn 4,2 tấn gạo hỗ trợ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là số gạo lẽ ra đã được cấp cho 56 học sinh dân tộc thiểu số ở thôn Kon Brăp Ju, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi, song đến nay vẫn chưa thể trao tận tay các em.

Hơn 4,2 tấn gạo đã được đưa về Trường THCS Đăk Rve nhưng chưa thể cấp cho 56 học sinh thôn Kon Brăp Ju (Ảnh: Chí Anh).

Bà Hồ Thị Phương Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Rve, cho biết nhiều năm qua, học sinh thôn Kon Brăp Ju lựa chọn theo học tại trường do quãng đường đi học chỉ hơn 3km.

Nếu học theo đúng tuyến, các em phải đến Trường THCS Tân Lập, xã Kon Braih với quãng đường hơn 6km. Đường đến trường này, các em cũng phải băng qua suối, nhiều đoạn có nguy cơ sạt lở, nhất là mùa mưa.

Trước những bất cập đó, từ năm 2003 đến nay, Trường THCS Đăk Rve đã tiếp nhận học sinh thôn Kon Brăp Ju và lập danh sách để các em được hưởng chế độ học sinh bán trú theo các nghị định của Chính phủ.

Tháng 6/2025, trường tiếp tục lập danh sách 56 học sinh ở thôn Kon Brăp Ju vào diện hưởng chính sách theo Nghị định 66 của Chính phủ. Theo quy định tại nghị định này, mỗi học sinh được hỗ trợ 936.000 đồng/tháng tiền ăn, 360.000 đồng/tháng tiền ở và 15kg gạo/tháng.

Tuy nhiên, vướng mắc phát sinh khi Quyết định 29 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ban hành ngày 9/10/2025 xác định, đối tượng hưởng chính sách dựa trên địa bàn, khoảng cách.

Theo Phụ lục 01 của quyết định này, Trường THCS Đăk Rve chỉ được phê duyệt học sinh thôn 5 và thôn 7 được hưởng chế độ theo Nghị định 66. Đối với học sinh thôn Kon Brăp Ju được hưởng hỗ trợ nếu theo học tại Trường THCS Tân Lập.

“Do quy định này, nhà trường chưa thể cấp hỗ trợ cho 56 học sinh thôn Kon Brăp Ju. Chúng tôi đã có văn bản kiến nghị để sớm tháo gỡ, tránh tình trạng gạo để lâu ngày gây hư hỏng”, bà Hồng cho biết.

Học sinh thôn Kon Brăp Ju đi học (Ảnh: Chí Anh).

Ông Phan Duy Huynh, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rve, cho biết do vướng quy định tại phụ lục của Quyết định 29 khiến 56 học sinh thôn Kon Brăp Ju chưa được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 66 của Chính phủ. Địa phương đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị sửa đổi Phụ lục 01 cho phù hợp với thực tế.

“Việc học sinh thôn Kon Brăp Ju theo học tại Trường THCS Đăk Rve là phù hợp với địa hình, khoảng cách. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở một số xã khác, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tổng hợp để tham mưu điều chỉnh cho đúng quy định, sát với thực tế”, ông Huynh cho biết.