Các trường đại học đồng loạt mở trái ngành, vì sao?

Một trong những điểm nổi bật nhất của mùa tuyển sinh 2026 phải kể đến việc mở chéo ngành xuất hiện ở hầu hết các trường đại học.

Bên cạnh những ngành học truyền thống, giờ đây thí sinh có thể thấy hàng loạt trường tên tuổi truyền thống gắn với lĩnh vực này nhưng mở các ngành trái lĩnh vực. Năm nay, dễ thấy nhất là các trường có truyền thống về kinh tế ào ạt mở ngành về khoa học công nghệ; còn các trường về công nghệ mở đào tạo các ngành về y khoa, giáo dục, tâm lý…

Mùa tuyển sinh năm 2026 bùng nổ việc các trường mở chéo ngành đào tạo (Ảnh: Hoài Nam).

Hàng loạt cơ sở giáo dục như Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (trước là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM), Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH)… đều nhập cuộc mở thêm những ngành “trái” với các ngành truyền thống lâu nay.

Có thể liệt kê như Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM mở hàng loạt về đào tạo công nghệ; Đại học Bách khoa mở ngành về lĩnh vực giáo dục; Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM mở ngành tâm lý, giáo dục; Trường Đại học Công nghệ TPHCM thông tin mở ngành Y khoa, Y học cổ truyền…

Mới nhất, theo công bố của Trường Đại học Luật TPHCM trường sẽ mở thêm một số ngành về lĩnh vực công nghệ, tài chính như Kinh tế số, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính (Fintech)…

Mời chuyên gia bên ngoài vào dạy học

Việc mở thêm các ngành về công nghệ, kinh tế, ngôn ngữ, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Đại học Luật TPHCM cho biết việc mở thêm các ngành mới nhằm khẳng định hướng đi đa ngành của trường.

Đặc biệt, các ngành này không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên số mà còn tận dụng thế mạnh cốt lõi của trường.

Gây xôn xao khi thông tin mở ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Trường Đại học Công nghệ TPHCM biết đây là kế hoạch dự kiến trong phương án tuyển sinh năm nay.

Chủ trương này nằm trong chiến lược phát triển đào tạo dài hạn trường, gắn với nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao của xã hội và định hướng mở rộng lĩnh vực khoa học sức khỏe trong giai đoạn tới.

TS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, cho biết đây là nhóm ngành đặc thù, đòi hỏi tiêu chuẩn cao về học thuật, thực hành và đạo đức nghề nghiệp. Để mở những ngành này, trường phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về học thuật, chuyên môn; về đội ngũ giảng viên và nhân sự.

Cụ thể, trường đang rà soát, xây dựng chương trình đào tạo theo khung chuẩn của Bộ GD&ĐT, tham khảo các mô hình y khoa tiên tiến, bảo đảm sự kết hợp giữa kiến thức nền tảng, thực hành lâm sàng và chuẩn mực nghề nghiệp.

Thí sinh sẽ tiếp cận đa ngành nghề tại các trường đại học trong mùa tuyển sinh năm nay (Ảnh: Hoài Nam).

Trường cũng triển khai kế hoạch thu hút và bồi dưỡng giảng viên, bác sĩ, chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm, chỉ tổ chức đào tạo khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, mô phỏng y khoa và tăng cường liên kết với bệnh viện để bảo đảm điều kiện thực tập, thực hành lâm sàng cho sinh viên theo đúng quy định.

Để mở ngành An ninh mạng, đại diện Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM cho biết, bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, trường mời các chuyên gia từ doanh nghiệp công nghệ tham gia giảng dạy chuyên đề và kết nối thực tập nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo và tính thực tiễn cho sinh viên.

Bên cạnh đó, trường cũng phải đầu tư nâng cấp phòng lab, hệ thống mạng mô phỏng và các thiết bị giám sát, phân tích chuyên dụng.

Nhà trường lý giải, việc mở ngành mới này hướng đến đào tạo nguồn nhân lực bảo mật thông tin có năng lực chuyên môn vững vàng và tư duy chiến lược, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và bảo vệ tài sản số.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng thực hành, tích hợp các học phần cốt lõi như an toàn mạng, mã hóa, bảo mật ứng dụng web, kiểm thử xâm nhập và pháp luật về an ninh mạng.

Sau khi học lý thuyết, sinh viên được thực hành tại phòng máy, tham gia các dự án mô phỏng như thiết kế hệ thống bảo mật, tấn công giả định, giám sát và ứng phó sự cố.

Chuyên gia tuyển sinh một trường đại học ở TPHCM cho biết, việc mở chéo ngành là một xu hướng tất yếu trong đào tạo đa ngành nghề và bối cảnh chuyển đổi số.

Việc mở chéo ngành có nhiều lợi ích như đáp ứng theo nhu cầu xã hội; tăng cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên; phát huy được sự giao thoa giữa các ngành nghề và đặc biệt là các trường tận dụng được nguồn lực, cơ sở sẵn có.

Tuy nhiên, theo người này, việc mở chéo ngành cũng có thể hạn chế về chuyên môn sâu và ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo; thiếu đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phù hợp với lĩnh vực đào tạo…

“Trên thực tế nhà tuyển dụng cũng đã quen lĩnh vực này sẽ tuyển sinh viên trường này, lĩnh vực kia sẽ tuyển sinh viên trường khác gắn với thương hiệu và ưu thế lâu nay của trường. Việc mở trái ngành truyền thống ít nhiều có thể gây khó khăn cho định vị của sinh viên khi tiếp cận thị trường lao động”, chuyên gia này cho hay.